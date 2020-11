Nekada vrhunski teniser, danas u vezi sa 18+ glumicom (foto)

S 18 godina igrao je četvrtfinale Vimbldona, bio je 17. teniser sveta, a danas, kada je u najboljim sportskim godinama, Bernard Tomić (28) i tenis kao da su dva neprijatelja.

Former Top 20 Tennis Player Bernard Tomic Is Now Starring In His Smoke Girlfriend Vanessa Sierra's Only Fans Videos And Can You Really Blame Him? https://t.co/Xe1x3zGiR6 pic.twitter.com/lvL54PIgdD

— Barstool Sports (@barstoolsports) November 18, 2020