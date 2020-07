Nekim ljudima korona ne može ništa!

Naučnici su otkrili da neki ljudi imaju takozvani skriveni imunitet, posebne ćelije koje štite od kovida 19. Svaka od tih ćelija je veoma specifična jer postoji trilion njenih verzija, što omogućava da detektuje metu. Mogu da ostanu u krvi godinama posle infekcije, doprinose imunom sistemu koji ima dugoročno pamćenje.

Kako naši stručnjaci često napominju, virus korona je velika nepoznanica za ceo svet, svakodnevno se dolazi do nekih saznanja, a neke teorije bivaju opovrgnute.

Ono što zbunjuje naučni svet jesu antitela i imunitet na kovid 19.

Ne tako davno, naučnici su otkrili da postoje pacijenti koji su se oporavili od infekcije, ali nekim čudom nisu imali antitela na kovid, kako se u početku verovalo da je pravilo, prenose mediji.

Ispostavilo se da ovaj broj ljudi uopšte nije bio mali. Tada je otkriveno i da mnogi od onih koji razviju antitela, nakon samo nekoliko meseci ostanu bez njih.

Kaoo se ispostavilo, anitela izgleda neće biti ključno rešenje za stvaranje imuniteta i zaustavljanje epidemije…

Ali dok je svet bio preokupiran antitelima, istraživači su shvatili da može postojati još jedan oblik imuniteta – onaj koji, u nekim slučajevima, godinama ostaje prikriven u organizmu. I tu jedna „zagonetna“ vrsta belih krvnih zrnaca, T-ćelije, dobijaju na značaju.

T-ćelije su jedna vrsta imunih ćelija, čiji je cilj da identifikuju i uklone patogene ili zaražene ćelije u organizmu. Svaka T-ćelija je veoma specifična, jer postoji trilion njenih verzija na površini proteina, što omogućava da detektuje metu. Pošto T-ćelije mogu da ostanu u krvi godinama posle infekcije, doprinose imunom sistemu koji ima dugoročno pamćenje što pomaže u efektivnom odgovoru na neprijatelja u organizmu.

Nekoliko studija je pokazalo da ljudi koji su zaraženi kovidom 19 imaju T-ćelije koje targetiraju virus, bez obzira da li zaraženi imaju simptome ili ne. Isto tako, stručanjaci su ustanovili da neki mogu biti negativni na antitela protiv kovida 19 i pozitivni na T-ćelije koje identifikuju virus. Ovo je dovelo da sumnje da nivo imuniteta protiv virusa može biti dvostruk.

Istraživači koji su analizirali krv godinama pre pandemije, našli su da su T-ćelije specijalno stvorene kako bi detektovale protein na površini kovida 19. Ovo sugeriše da su neki ljudi već imali ranije pripremljen organizam u borbi protiv virusa, pre nego što je zaista počeo da se širi među ljudima.

Kako se ispostavlja, T-ćelije su glavni izvor imuniteta na kovid 19.

Kako je objasnio imunolog Adrijan Hejdej, HIV je genocid T-ćelija jer virus ih lovi i sistemski ih tera da izvrše suicid kako bi organizam bio bespomoćan.

„Analizirajući kovid 19 pacijenta, mogu da kažem, da su pojedinci koji su zaraženi, a nisu hospitalizovani 100 posto imali reakciju T-ćelija. Dobra vest je da su one u vakcini jer su evidentno sposobne da detektuju virus. To je sve dobro“, objašnjava Adrijan Hejdej.

„Trenutno postoji veliki spektar dizajniranih vakcina. Ako zaustavimo to što radi T-ćelija kod pacijenata, imaćemo privilegiju da kontrolišemo bolest“, zaključuje imunolog.

(Sputnjik)

