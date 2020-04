Nema više privatnosti: Zbog jedne fotografije uhapšeno 11 ljudi (foto)

Nedelju dana nakon što je Malezija uvela delimičnu izolaciju u borbi protiv širenja koronavirusa, građevinski nadzornik Hafi Nazhan video je svoje komšije u Kuala Lumpuru kako trče.

Fotografisao je ljude koji se ne pridržavaju mere obaveznog karantina i objavio ih na Tviteru, a stotine korisnika podelilo je njegovu objavu. Fotografije su stigle i do policije pa je uskoro u Nazhanovom komšiluku uhapšeno 11 rekreativaca, prenosi Hina.

Optuženi su za kršenje mere ograničenja kretanja i moraju da plate kaznu u iznosu 1000 ringita, odnosno 230 dolara.

„Bio sam uzrujan jer neki ljudi nisu ozbiljno shvatili meru ‘ostani kod kuće’. To su vrlo obrazovani ljudi“, rekao je 26-godišnji Hafi za Rojters.

Respiratorna bolest koja se pojavila u Kini krajem prošle godine pogodila je oko 1,2 milijuna ljudi i ubila otprilike 65.000, pokazuju podaci Univerziteta Džons Hopkins.

Fejsbukom se širi fotografija muškarca iz Singapura koji uživa u ručku u restoranu iako bi trebalo da bude u izolaciji pa su i tu vlasti reagovale.

Ministar pravde u toj zemlji naredio je istragu, a imigracione vlasti rekle su lokalnim medijima da će muškarac verovatno biti optužen.

