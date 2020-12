Nemačka 2021: Između pandemije i oproštaja od Merkel

BON – Borba protiv pandemije, izbori u Nemačkoj naredne jeseni i oproštaj od kancelarke Angele Merkel, presudno će uticati i odrediti političku 2021. godinu u Nemačkoj, piše Dojče vele (DW).

„Ako sada, pred Božić, budemo imali previše kontakata i to onda bude poslednji Božić s bakom i dekom, to znači da smo nešto pogrešno uradili. To ne bi trebalo da nam se desi“, upozorila je kancelarka 9. decembra u svom neobično emotivnom govoru pred Bundestagom, pošto je registrovano gotovo 600 smrtnih slučajeva od korone u jednom danu.

Ali otpor ograničavanju individualnih sloboda raste, posebno kroz demonstracije onih koji „razmišljaju drugačije“.

„Stvara se društveni pokret, koji okuplja desne i leve ekstremiste, ali i ezoteričare i one koji negiraju nauku“, kaže za DW politolog Florijan Hartleb.

Najvažniji izbori u godini treba da se održe u septembru iduće godine: izbori za Bundestag. Sa njima se u svakom slučaju završava era Angele Merkel. Nakon šesnaest godina na vlasti, tokom koji je bila na čelu četiri vlade, ona će odstupiti sa te funkcije. Merkel će tako biti na vlasti gotovo isto dugo koliko i dosadašnji rekorder Helmut Kol.

Šta će Nemcima nedostajati kada ode Angela Merkel.

Florijan Hartleb smatra da će to biti „njena istrajnost, njen nezadrživ, gotovo nadljudski radni angažman, disciplina i ‘naučni element’ u politici.“ Kao minuse tokom vladavine Angele Merkel Hartleb izdvaja „njen magloviti jezik pun floskula“ i „tvrdoglavo vođenu izbegličku politiku, praćenu naivnom kulturom dobrodošlice“, koja je omogućila desničarskoj Alternativi za Nemačku (AfD) da ojača.

Merkelova je i u inostranstvu cenjena kao kancelarka koja u nemirnim vremenima savladava krize, kao šefica vlade koja nepokolebljivo i čvrsto, poput stene u oluji, izlazi na kraj sa evropskom dužničkom krizom, s Bregzitom i Trampom, a sada i s koronom, piše DW.

Stoga će jedno od najvažnijih pitanja u narednoj godini biti, ko će je zameniti. S obzirom da je njena stranka CDU, sudeći po rezultatima istraživanja javnog mnjenja, sa 35 posto glasova daleko ispred svih drugih stranaka, naredni predsednik demohiršćana ima dobre šanse da postane i novi kancelar Nemačke.

Zvanično postoje tri kandidata koji će se predstaviti na virtuelnom stranačkom kongresu, u februaru 2021. godine. To su bivši šef poslaničkog kluba CDU/CSU u Bundestagu Fridrih Merc, premijer Severne Rajne-Vestfalije Armin Lašet i političar i stručnjak za spoljnu politiku Norbert Retgen.

Sudeći prema anketama, relativna većina Nemaca bi više volela da kancelar bude bavarski premijer Markus Zeder iz sestrinske stranke CSU, što bi bio prvi put za Nemačku.

Bez obzira ko bude kancelar, demohrišćanskim partijama CDU i CSU će verovatno biti potreban barem još jedan koalicioni partner kako bi formirali vladu. Ankete pokazuju da trenutni partner SPD, ne samo da ima sve lošiji rezultat već pokazuje i sve veće znakove umora nakon dve velike koalicije sa Angelom Merkel na čelu. U usponu su pre svega Zeleni, navodi DW.

Pod vođstvom omiljenog dvojca, Analene Berbok i Roberta Habeka, oni su se odrekli nekih fundamentalističkih pozicija i sada žele da budu u vladi. Na kongresu stranke krajem novembra Habek je rekao: „Sa optimizmom radimo na rešenjima. I uz ta rešenja borimo se za vlast.“

Zeder, međutim, upozorava pristalice demohrišćana da ne bi trebalo da polaze od toga da je koaliciona vlade sa Zelenima, nešto što se podrazumeva: „Treba paziti da se na kraju ne probudimo sa jednim drugim modelom: naime zeleno-crveno-crvenim.“

Matematički, međutim, ta kombinacija koja podrazumeva koaliciju Zelenih, SPD i Levice u istraživanjima javnog mnjenja još nije imala većinu.

Popularnost AfD, do sada najjače opozicione stranke u Bundestagu, opala je. Međutim, ograničenja donesena zbog epidemije korona virusa mogla bi joj doneti nove glasove.

„Zemlja je podeljena. Ako nakon korona-traume usledi ekonomski pad, socijalna polarizacija u društvu će ostati“, kaže Hartleb.

On je uveren da će i tokom 2021. godine pandemija ostati najvažnija tema koja se odražava na sve nivoe politike, od lokalne do globalne.

