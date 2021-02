Nemačka vratila 16.000 ljudi sa svojih prelaza

BERLIN – U okviru kontrole na granicama prema Češkoj i austrijskoj pokrajini Tirol prošle nedelje je vraćeno oko 16.000 ljudi koji su želeli da uđu u Nemačku.

Nemačka je odnedavno uvela granične kontrole usled borbe protiv korona virusa, zbog pojave novog soja u Tirolu, ali i sve gorom epidemiološkom situacijom u Češkoj.

Prema pisanju „Bild-a“, prošle nedelje je prilikom ulaska u Nemačku kontrolisano 104.178 osoba, pri čemu je ukupno 15.877 vraćeno sa granice.

Pored nedostajućeg testa na korona virus uzrok za vraćanje sa granice bilo je još i nepopunjavanje digitalne prijave putovanja.

Inače, nemačka vlada planira da produži kontrole na granici prema Češkoj i Tirolu.

Ministar unutrašnjih poslova Horst Zehofer želi produženje kontrole do 3.marta, a prema aktuelnoj uredbi one bi trebalo da traju do srede.

(Tanjug)

