Neuništiv srpski pevač: preživeo kugu, tuberkulozu i okupaciju

Predrag Živković Tozovac (84) tokom svog života izbegao je mnoge bolesti, preživeo je i Drugi svetski rat, a sada je zbog starosne dobi u propisanom karantinu zbog epidemije koronavirusa.

Legendarni pevač narodne muzike u razgovoru za Nova.rs kaže da se ne plaši novog virusa, već više strahuje šta će da se desi ukoliko stupi na snagu policijski čas od 24 sata, jer se brine da tada neće imati ko da snabdeva starije ljude, pošto će za sve biti ograničeno kretanje.

On se priseća i vremena kada su vladale tuberkuloza i variola vera, kada je umiralo na hiljade ljudi, među njima i pevačevi bližnji, te za naš portal otkriva kako je prošao pored svih nedaća bez posledica, zbog čega se nada da će ga zaobići i korona.

“Slušam vesti i upućen sam o čemu se radi. Uvek sam bio bez dlake na jeziku, pa ću i sad. Očekujem bolje dane, očekujem da ovaj haos stane, pa da živimo normalno. Ne izlazim iz kuće nikako, a ne bih izašao i da mogu. Ne plašim se korone više. Imam jedan svoj lični problem koji mi ne da mira. Nije u pitanju zdravlje. Eto, ako hoćete da znate, plašim se da neće imati ko da nas snabdeva. Sve ide jedno s drugim. Za sada supruga i ja imamo sve i ništa nam ne treba. Ženina ćerka je medicinski radnik i brine o nama, ode do prodavnice. Bog je blagoslovio. Predsednik najavljuje neki apsolutni policijski čas od 24 sata i onda niko više neće moći da se kreće. E, to me brine. Nemam odgovor na to i dozvoliću sebi da budem očajan. Ali, sad i kad bi bila apsolutna zabrana našla bi se budala pa bi išla u kafanu. Treba poštovati mere, one su donete za dobro celokupnog stanovništva. Ne vidim ništa loše u ovim merama jer su prinudne. Zamislite da vam neko sa tuberkulozom pljune u usta. Ja to tako gledam. Eh, šta sam ja sve prošao i izvukao se”, govori pevač.

On ističe da je narod ranije mnogo propatio tokom bolesti i zaraza, pa mu je to ostalo urezano u sećanju.

“Ja sam davno rođen i preživeo sam okupaciju prokletih Nemaca i vrlo dobro znam šta je policijski čas. Tada nisi smeo da izađeš nigde, ma ni da zahvatiš bokal vode, a kamoli da pazariš nešto. To je bilo strašno! Ne ponovilo se. Nikako to nismo preživeli, umirali smo. Kako smo preživeli? Neki jedva, neki i nisu. Za kugu takođe nije bilo leka. Ljudi su se krili, a ona je bila u vazduhu”, kaže Tozovac i nastavlja:

“Tuberkuloza je, takoreći, juče bila. Ona je kosila ljude pred rat. Zemun i Kragujevac su bili rasadnik tuberkuloze. Tu su ljudi za nedelju dana umirali. Čim se malo nazebe, gotovo. Iz moje porodice Živković otišlo je nekoliko mladih. Dosta je njih umrlo iz moje familije kada je vladalo to zlo. Tuberkuloza je bila neizlečiva bolest. Mučili smo muku sve dok se nije pojavio antibiotik. Mnogo godina kasnije pojavila se i Variola vera. Narod je bio uplašen, bojao se kontakta s ljudima jer se svakojako prenosila. Sve je od čoveka do čoveka kako je podnosio, nisu svi ljudi bili u jednom košu”, rekao je pevač.

Živković objašnjava da se korona virus razlikuje od svih bolesti koje su ranije napadale čovečanstvo, te da nimalo nije za šalu.

“Variola vera i Covid 19 su dve potpuno različite zaraze. Da bi se zaštili od korone nose se maska i rukavice. Onaj ko je u vašoj blizini, dovoljno je da priča i prenese vam bolest. A kod variole vere, koliko se sećam, bio je neposredan kontakt koža na kožu. Za te velike boginje pojavila se vakcina i sprečila širenje. Da li imamo lek za koronu? Da li ima Amerika? Pa nema niko. Čitao sam u novinama da možda Rusija ima, i to je veliko “možda”. Virus je tu među nama, samo što se sada povampirio. Povampirio se bacil i seje. Kao i tuberkuloza. Treba voditi računa. I sad ljudi preporučuju da se ne izlazi nigde, da ostanu kod kuće, ne znam ni koliko je to korisno. Vazduh je svuda”, završava Tozovac razgovor za naš portal.

(Marija Dejanović, nova.rs)