Neverovatni snimci iz Francuske: Kolona vozila od 700 kilometara pred ‘lokdaun’

Francuskoj će danas stupiti na snagu mere za sprečavanje širenja korona virusa, među kojima su zaključavanje, obavezan rad od kuće i izlazak iz kuće samo u slučaju nužde.

Incredible traffic jam in Paris as people try to leave the city before 9 pm curfew and before confinement begins at midnight. Traffic is barely moving in every direction as far as the eye can see. Lots of honking and frustrated drivers. pic.twitter.com/6Zn2HCxuPl

— Michael E. Webber (@MichaelEWebber) October 29, 2020