Neverovatni snimci iz Južne Koreje: Kilometarski redovi za bolnice (foto, video)

Južna Koreja prijavila je u sredu 516 novih slučajeva zaraze koronavirusom, dok hiljade ljudi čekaju na u redovima kako bi kupili maske, ali i ispred bolnica ne bi li bili testirani na smrtonosni virus. U gradu Daeguu je krenula najgora epidemija van kontinentalne Kine.

[K-LUV] Man in Daegu Infected With COVID-19 Lines up to Buy More Masks – https://t.co/MV1gLBQH0N pic.twitter.com/jlcDNXO9na

— jrockvskpop.cf (@jrockvskpop2) March 3, 2020