„Nije bilo prikrivanja podataka“

Epidemiolog i član Krizbog štaba Predrag Kon izjavio je danas da je juče sve rečeno o broju umrlih od korona virusa i da ne bi trebalo ništa dodavati.

„Moja detaljnija objašnjenja stvaraju konfuziju. Rezultat je vrlo pozitivan – biće revizije. Ono što je suština, u Kriznom štabu smo imali podatke od merodavnog instituta “Batut“, rekao je Kon za TV Prva.

Na pitanje da li je bilo prikrivanja podataka, Kon je odgovorio: „Nije bilo, to je suština“.

On je dodao da sumnju kod nekih ljudi ne razume i da ne može ni da prihvati takav način razmišljanja, posebno kada se preteruje i politizuje.

Ponovo je naglasio da su dobijeni podaci merodavni. Kada je reč o Beogradu, on je naveo da je od početka epidemije preminulo 118 osoba, što je objavio i Gradski zavod za javno zdravlje.

Kon je objasnio i brojeve koje je izneo u javnosti, a koji su izazvale reakcije u medijima.

„Govorimo o ukupnoj smrtnost za taj period, prati se koliko je ukupno umiralo na mesečnom nivou. U martu je bilo 92 više, u maju 85 manje, u junu 92 više nego u proseku. Može da se zaključuje da je bilo više, bilo je i potvrda koje se izdaju nakon smrti na kojima je pisalo da je kovid 19, nego što je prijavljeno“, naveo je Kon.

On je istakao da će reviziju uraditi merodavne institucije i da bi to trebalo da dovede do najbliže istine.

„Krizni štab je radio najbolje što je umeo“, naglasio je Kon i dodao da Srbija trenutno dobro stoji. On je, međutim, upozorio da dolazi zima i da je ovo stanje neophodno zadržati i biti još disciplinovaniji.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.