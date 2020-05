Niš: Savez za Srbiju najavio bojkot izbora 21. juna

Savez za Srbiju (SZS) u Nišu najavio je danas da će bojkotovati izbore koje je predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio za 21. jun.

Poverenik Narodne stranke Dragan Stojadinović rekao je danas na konferenciji za medije da je SZS iz političkih razloga bojkotovao izbore koji su prvobitno bili zakazani, a izbore za koje je Vučić rekao da će biti 21. juna bojkotovaće zbog bezbednosti gradjana.

„Ovi dani iza nas pokazali su da je politika u Srbiji važnija od ljudskih života. To je nešto što mi ne smemo da prihvatimo i to je nešto protiv čega moramo da se borimo“, izjavio je Stojadinović.

On je podsetio da su izbori raspisani 4. marta, iako je u tom trenutku korona virus već nedelju dana bio na granicama Srbije koje su bile širom otvorene.

„U tom trenutku je bilo apsolutno neodgovorno raspisivati izbore, a u Srbiji je 5. marta krenulo sakupljanje potpisa, potom je bio miting u Valjevu na kojem je virus mogao da se širi. Kada se veliki broj ljudi zarazio i kada su ljudi počeli da umiru naprednjačka neodgovorna vlast morala je da prekine izborne aktivnosti“, naveo je Stojadinović.

Predsednica Gradskog odbora pokreta Dveri Tamara Milenković Kerković istakla je na konferenciji za medije da je epidemija korona virusa pokazala da je režim spreman na sve, pa i na gradjanske sukobe da bi zadržao vlast.

„Režim je spreman da manipuliše informacijama i proglasi pobedu nad koronom da bi se na izbore izašlo što pre. Spremni su da politički zloupotrebljavaju vanredno stanje i bave se političkim marketingom dok se gradjani bore za život“, kazala je Kerković.

Odbornik Niške inicijative Dejan Petković izjavio je da je „potpuna amaterizacija“ pozicija u policiji i rukovodećem kadru eskalirala u doba epidemije korona virusa.

„Jedan od najtragičnijih dogadjaja je ono što se dogodilo u Gerontološkom centru, ali u Nišu o tome niko ne govori, ni Gradski štab za vanredne situacije, ni menadžeri zdravstvenih ustanova“, rekao je Petković.

Prema njegovim rečima, menadžeri zdravstvenih ustanova nemaju hrabrosti da kažu da je to što Niš nema sekundarni nivo zdravstvene zaštite rezultiralo time da Niš ima 30 odsto od ukupnog broj preminulih od korona virusa u Srbiji.

Poverenik Stranke slobode i pravde Vojkan Vojinović kazao je da su u poslednjih nekoliko dana gradjani Niša svedoci pirotehničkih aktivnosti pristalica Srpske napredne stranke i to za vreme policijskog časa, kada je gradjanima zabranjeno kretanje.

„Dok gradjani Niša poštuju zabranu kretanja pristalice SNS za vreme policijskog časa izvode performans sa krovova zgrada pokazujući na taj način da su iznad zakona“, naveo je Vojinović.

On je podsetio da su za narušavanjem javnog reda i mira ili ugrožavanje sigurnosti gradjana paljenjem pirotehničkih proizvoda zakonom propisane novčane kazne od 50.000 do 100.000 dinara ili rad u javnom interesu od 40 do 120 časova.

Vojinović je dodao da ukoliko taj prekršaj izvrše tri ili više lica, propisana je zatvorska kazna od 30 do 60 dana, i postavio pitanje nadležnima u niškoj policiji „da li su identifikovali lica koja pale baklje za vreme policijskog časa i da li su protiv njih podneli zahteve za pokretanje prekršajnog postupka“.

Član Demokratske stranke Dragoljub Zdravković ocenio je da je epidemija korona virusa otvorila „Pandorinu kutiju“ i da su na površinu isplivali mnogi ugovori koji su štetni za ovu državu.

(Beta)