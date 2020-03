Njima je sada najteže: Najveći HIPOHONDRI Zodijaka

Ovi znaci umišljaju dijagnoze, a sada u vreme pandemije njima je sigurno najteže.

Najviše se boje bolesti:

1. Devica

Devica je najveći hipohondar Zodijaka. Najčešće ćete je sresti u Domovima zdravlja i bolnicama. Stalno ide na neke preglede i umišlja da je bolesna. U nekim slučajevima to može preći i u opsesiju.

Zato stalno čisti svoj dom, svako malo pere ruke, boji se virusa, bakterija, obavezno se vakciniše protiv gripe i zatvara se u kuću kada krene val bolesti – od crevnih viroza do virusnih oboljenja. I kada vam treba pomoć jer imate visoku temperaturu, neka vam ne pada napamet pozvati Devicu. To bi je čak moglo i uvrediti.

2. Jarac

Njima je najteže izaći na kraj s vlastitim strahovima. A jedan od njih je i strah od bolesti. Sve je u redu dok je zdravlja – reći će vam Jarac. No njegov strah od bolesti je toliko jak da se s njim ne mogu suočiti, pa će izbegavati doktore.

No to ga neće omesti da surfuje po internetu i traži objašnjenja za simptome koje oseća u svom telu. I od obične crevne viroze začas će umisliti da boluje od raka debelog creva. Panično se boji nemoći, a bolest je za njega upravo to. Nesposobnost da bude samostalan i da ne zavisi ni od koga.

3. Ribe

Ribe su sklone umišljanju stvari. Imaju bujnu maštu i često vide ono i čega nema. Tako je i s bolestima. Lako padnu pod uticaj panike, pa će i u ovoj epidemiji koronavirusa pronaći razlog zašto nešto ne mogu učiniti.

Otići će na bolovanje, osamiti se i izbegavati kontakte s drugim ljudima. Ribe nekad potajno uživaju u nemoći, pa im hipohondrija nekad dobro dođe kao izgovor. Vole da se netko brine o njima, sklone su samosažaljevanju, pa umišljanje bolesti za njih ima itekako smisla.

4. Rak

Za razliku od njegovih prethodnika hipohondara, on ne razmišlja o bolestima, sve dok se ne pojave neke ozbiljnije zdravstvene smetnje. E tada nastaje panika.

Zna da ne sme surfovati po internetu jer će tako doći u posed informacija koje mogu upućivati na najgore. Čak su i skloni sakriti od drugih da nešto nije u redu i da se ne osećaju najbolje. No strah od najgoreg mu ne da mira. Zbog svoje preosetljivosti i sklonosti zamišljanju najgorih scenarija, hipohondrija ih retko može zaobići.

5. Vaga

Vage nisu paničari kad je u pitanju zdravlje, no zdravstvene smetnje i sklonost umišljanju bolesti im pomaže u nečemu. Reč je o privlačenju pažnje. Pogledaj me, pomogni mi, budi uz mene, voli me – bolest Vagama služi iz tih razloga.

Stoga će nekad kašalj pretvoriti u ozbiljan bronhitis, a temperaturu u opasnu upalu pluća, nadajući se da će oni koji su joj bitni potrčati prema njoj i paziti ju i maziti. No doktoru neće otići, osim ako stvari ne odu predaleko. Reći će, nije to ništa, proći će, samo budi uz mene, to me leči.