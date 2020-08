Nova istraživanja otkrila zabrinjavajuće podatke o koronavirusu

Sasvim mala deca mogla bi stoga biti veliki prenosnici virusa u stanovništvu, sugeriše istraživanje objavljeno u četvrtak u medicinskom časopisu JAMA Pediatrics.

A hipoteza istraživanja koju su proveli naučnici dečje bolnice Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital i univerziteta Northwestern University protivreči dosadašnjim tvrdnjama.

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa nedeljama nastoji postići otvaranje škola i vrtića u saveznim državama kako bi se pokrenuo oporavak privrede.

Od 23. marta do 27. aprila, naučnici su uzimali uzorke iz nosa grupe od 145 pacijenata koji su bolovali od lakšeg do umerenog oblika bolesti covid-19, i to sedam dana od pojave prvih simptoma kod tih osoba, prenose mediji.

Pacijenti su bili podeljeni u tri grupe: 46 dece mlađe od pet godina, 51 dete starosti od 5 do 17 godina i 48 odraslih osoba starosti od 18 do 65 godina.

Naučnici su u disajnim putevima grupe male dece našli prisustvo SARS-CoV-2 u količini “10 do 100 puta većoj” nego u drugim dvema grupama.

Ističu da je laboratorijska studija dokazala sledeće: što je više genetskog materijala virusa prisutno, to je on zarazniji.

– Shodno tome,mala deca mogu biti veliki prenosnici zaraze SARS-CoV-2 u stanovništvu – kažu autori.

– S obzirom na uobičajeno ponašanje male dece postavlja se pitanje širenja SARS-CoV-2 u toj starosnoj grupi kada se sanitarne mere ublaže- zaključili su.

Do danas je bilo malo istraživanja tog aspekta širenja zaraze.

Osim što istraživanja može pomoći u sagledavanju zdravstvenih implikacija, autori smatraju da rezultati mogu pomoći u provođenju vakcinacije kada jednom vakcina protiv covida-18 postane dostupna.

Prema jednom istraživanju provedenom u Južnoj Koreji, deca starosti od 10 do 19 godina prenose virus jednako kao i odrasli u jednom domaćinstvu, a deca mlađa od devet godina prenose ga manje.

