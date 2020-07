Nova odluka Kriznog štaba

Pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković saopštio je da je Krizni štab u razgovoru s Vladom Srbije doneo odluku da se otvori aplikacija preko koje će svi testirani građani moći da vide rezultate testiranja na virus korona.

„Svi građani koji su se testirali moći da se uloguju i preko aplikacije direktno dobiju rezultat“, rekao je Gojković.

Gojković je na konferenciji za novinare rekao da će se na taj način ubrzati dobijanje rezultata testova.

Istakao je da su Vlada Srbije i Kancelarija za IT izradili aplikaciju putem koje će testirani brže dobiti odgovor da li je njihov nalaz pozitivan ili negativan

Na pitanje novinara zašto su pojedini građani na rezultate testova koji su rađeni 6, 7. i 8. jula čekali i do deset dana, Gojković je objasnio da je zbog prevelikog broja testiranih u jednom trenutku došlo do zastoja u sistemu.

“Mi smo više puta rekli zašto je bilo zastoja u radu pojedinih laboratorija, a to je zbog velikog broja testiranih pacijenata koji je u jednom trenutku zagušio sistem. Mislim da smo sa današnjim danom uspeli da nadoknadimo sve one testove koji ranije nisu bili obrađeni i da ćemo od sada testove obrađivati u najkraćem roku, odnosno, od 24 do 48 sati”, rekao je Gojković.

Govoreći o mogućnosti da se u privatnim klinikama radi pi-si-ar testiranje, Gojković je istakao da postoje kriterijumi, koje laboratorije moraju da ispune jer je materijal izuzetno infektivan.

„Radi se na tome, to ne mogu da rade obične laboratorije koje imaju pojedine privatne zdravstvene ustanove. Postoje određeni pravilnici“, poručio je Gojković.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.