Nova prognoza Bila Gejtsa: „Pandemija 2“ stiže 2025. godine (video)

Gostujući u popularnoj emisiji „Lejt šou“ Stivena Kolbera, osnivač „Majkrosofta“ najavio je novu pandemiju koja bi, prema njegovim rečima, svet mogla da pogodi za pet godina.

„Stiže ‘Pandemija 2’. To će biti bioteroristički napad. Prema mojim procenama biće izveden 2025. Godine“, rekao je Gejts u intervjuu preko Skajpa.

Otkako je počeo da se povlači iz uprave „Majkrosofta“, Bil Gejts je počeo da se bavi humanitarnim radom i 2000. je sa suprugom Melindom osnovao fondaciju koja je posvećena vakcinisanju nevakcinisane dece u regionima u kojima dečja paraliza još uvek nije iskorenjena.

Gejts, čija je fondacija angažovana na pronalasku vakcine protiv koronavirusa, osvrnuo se i na aktuelnu pandemiju.

„Zbog koronavirusa živećemo ovako do leta. Ali do tog perioda biće nam potrebno čudo. Efekat vakcine možemo videti tek kasnije. Plašim se da se prava korist može videti tek za dve godine – na leto. Niko ne dobija, svi gubimo“, rekao je on.

