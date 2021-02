Nova šokantna upozorenja Bila Gejtsa, ovo su najveće pretnje – nećemo biti spremni

Osnivač Majkrosofta Bil Gjts (65), ponovno je upozorio na još dve katastrofe koje će „vrlo verovatno ugroziti svet’ – gotovo šest godina nakon što je „predvideo“ pandemiju virusa nalik ovom s kojim se danas borimo, prenosi CNBC.

Kazao je i kako svet neće biti spreman za pojavu novog smrtonosnog virusa u narednim godinama i napomenuo da veruje da su najveća pretnja čovečanstvu klimatske promene i bioterorizam.

„Nije dobar osećaj kada za nešto ovako možeš reći ‘Rekao sam vam…’. Možda je trebalo da budem uverljiviji? Postoje brojni respiratorni virusi i s vremenom na vreme doći će još jedan. Respiratorne bolesti su strašne jer još uvek možete šetati naokolo, putovati avionom ili autobusom dok ste zarazni, za razliku od nekih drugih bolesti poput ebole gde padnete u bolnički krevet.

„Zašto se nije više uradilo po pitanju zaštite? Postoje rizici poput potresa koji se stalno ponavljaju, ili ratovi, požari, uragani… Pandemije ne dolaze toliko redovno i misli se da idućih godina neće biti problem pa da se ne treba ulagati toliko novaca u to. Ova pandemija će nas naterati da shvatimo kako to treba biti prioritet“ izjavio je.

Gejts, koji sa svojom suprugom Melindom vodi fondaciju Gejts koja pomaže u iskorenjavanju zaraznih bolesti širom sveta, komentarisao je i glavne pretnje s kojima se danas suočavamo, a na njih nismo spremni.

„Jedno su klimatske promene. Svake godine umiraće više ljudi nego što je umrlo u ovoj pandemiji“ rekao je pa dodao: „Bioterorizam. Neko ko želi da prouzrokuje štetu može veštački da stvori virus, što znači da je šansa za to puno veća nego za prirodne epidemije kao što je ova trenutna“, rekao je i zaključio kako čovečanstvo nema dovoljnu moć da zaustavi pandemije, prenose mediji.

Sunday on 60 Minutes, Bill Gates tells @andersoncooper climate change is the biggest challenge ever faced by humanity.

“The amount of change, new ideas- it's way greater than the pandemic. And it needs a level of cooperation that would be unprecedented.” https://t.co/Q0xtYrt1sW pic.twitter.com/qdEEE0Sm0D

— 60 Minutes (@60Minutes) February 12, 2021