Nova stranka: Vučić izjavom o vakcini dodatno urušava poverenje u institucije i lekarsku struku

Nova stranka ocenila je danas da predsednik Srbije Aleksandar Vučić „dodatno urušava ionako duboko poljuljano poverenje gradjana u institucije i lekarsku struku“, izjavom da će Srbija pre kraja godine nabaviti vakcinu protiv korona virusa.

Nova je u saopštenju navela da su Svetska zdravstvena organizacija, ali i brojni relevantni izvori, u više navrata objavili da svet ne može očekivati efikasnu vakcinu pre 2021. godine.

„Srbija je pod Vučićevim režimom još jednom dokazala da je prva po svemu, pa ćemo tako i koronu (još jednom) pobediti pre nego iko drugi“, naveli su iz Nove stranke.

Ocenili su da je „nedopustivo da predsednik jedne države krije od njenih gradjana odakle će navodna vakcina stići, ko ju je proizveo, poslao, pa i ko testirao“.

„Zahtevamo odgovor kojim putem će vakcina stići do Srbije. S obzirom na to da ćemo je dobiti pre nego čitav svet, pretpostavljamo da će je proizvesti fabrika čipova u Pančevu, uvesti Asomacum, a prevesti brza pruga do Budimpešte ili možda beogradski metro, i tako još jednom dokazati da smo ‘lider’ u regionu“, piše u saopštenju.

(Beta)

