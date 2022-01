Novak promenio raspored i zvanično odustao od Australijan Opena

Više nema dileme – Novak Đoković neće učestvovati na ovogodišnjem Australijan Openu.

Na svom oficijalnom sajtu Novak je promenio raspored i dodao kako odustaje od Australijan Opena. Izgleda da je Novaku bilo dosta i odlučio je da „digne ruke od svega“.

Novak Djokovic’s updated schedule on his official website… pic.twitter.com/FGJj0Bpuvq

— Michal Samulski (@MichalSamulski) January 5, 2022