Novak se obratio svima koji ga napadaju i poručio im ovo (video)

Novak Đoković, najbolji teniser sveta, gostovao je u podkastu Sportkluba u kojem je komentarisao kritike koje je dobijao tokom pandemije koronavirusa zbog svojih izjava.

Đoković je mesecima intrigiraju javnost svojim stavovima protiv vakcinacije, ali i izjavom da poznaje ljude koji su molitvom zagađenu vodu pretvarali u lekovitu.

– U privilegovanoj sam poziciji kao prvi reket sveta i čovek koji ima uspeha u globalnom sportu, da imam mogućnost da kažem nešto i da to odjekuje. Kao da imam megafon! Nemaju svi tu privilegovanu poziciju, zaradio sam je uspesima i zahvalan sam na njoj. To je jedan od razloga zbog koji se bavim sportom, osim što volim tenis. Nigde ne mogu da doživim tu buru emocija, kao na terenu u jednom meču. Ta platforma, privilegovana pozicija mi omogućava da mogu da širim neke vrednosti za koje se zalažem i da podelim sa pratiocima. Najvažnije teme uz sport su za mene zdravlje i edukacija. Preko Fondacije se trudimo da pričamo o ranom razvoju deteta jer mi kao roditelji to vidimo. Nismo to slučajno uradili, vidimo da više od 50 odsto dece ne ide u vrtić. Nisu samo finansije u pitanju… Zdravlje: mentalno i fizičko, koji su sastavni deo moje profesije. Trudim se da budem svestan, obziran, koliko će to daleko da ode. Kada svaka reč koju napišete na društvenim mrežama brzo otputuje. Tako i Donald Tramp komunicira, to je normalan način komunikacije danas.

Zatim je usledilo na lavinu kritika:

– Teme koje su uzburkale javnost i zbog kojih sam se angažovao su teme koje mene interesuju. Znao sam da kada budem radio taj mini podkast, te lajvove, da će da izazove reakcije. Pozitivne i one koje to nisu. Ne mogu da kažem da me ne dotiče, sigurno me dotiče kada kažu da širim platformu za pseudonauku, da to utiče na zdravlje čoveka. To su ozbiljne stvari, pitanje života i zdravlja čoveka. Trudio sam se da tokom svih razgovora budem u ulozi domaćina, neko ko radi intervju, neko ko postavlja pitanja u vezi sa strukom osobe sa kojom pričam. Nadovezivao sam se u razgovoru i govorio lične primere. Ja ne mogu da zadovoljim sve, to mi nije cilj. Nikada ne napadam ličnosti i ne osuđujem nikada. Želim da razgovaram konstruktivno, da pokažem kako je to uticalo na mene, ishrana na moje zdravlje, igru… Postoji ustaljeni kodeks ponašanja i očekivanja od jednog sportiste, da ne govorim ništa više od oblasti u kojoj se nalaziš. To je taj pristup da samo stručne osobe mogu da pričaju o nečemu. Iz jednog stanovišta razumem jer je on učio čitav život o tome, ali zašto ja ne mogu da kažem svoje mišljenje?!

Na kraju je usledilo i izvinjenje, koje je džentlmenski izložio:

– Uvek se trudim da prezentujem na način da osiguram sebe, neću da kažem morate ovo da jedete, pijete, da mislite ovako. Ja samo delim svoje iskustvo i viđenje, ako ljudi izvuku nešto korisno iz toga, onda super. Ne pratim sve, ali mi ne prija to. Ima ljudi i medijskih kuća koji naprave priču o meni sa mnogo priča, kao kolumna. Kao da se stvari izvlače iz konteksta, da se to namerno radi. Sad će neko reći: Što guraš nos gde ti nije mesto? Ja to radim jer osećam da tako treba. Ako se neko našao uvređen, ja se javno izvinjavam. Želim da na ovaj način podelim svoje iskustvo, ono što sam čuo od kontakata koje imam. Ima veliki broj ljudi koji reaguje na to pozitivno, ja uvek verujem stvari sa pozitivne strane.

