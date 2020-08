Nove komplikacije za srpske turiste od 1. septembra

Ako ste planirali letovanje u septembru, spremite se za nove komplikacije. Egipat će od 1. septembra zahtevati negativan PCR test star do 48 sati. Turska je najavila zatezanje mera, ali nije precizirala kojih. Iako će neke turističke agencije pokrivati troškove testiranja i organizovati ga u svojim prostorima, iz JUTA kažu da im preti — brza propast.

Egipat i Turska su dve najpopularnije destinacije za letovanje tokom septembra. Uprkos pandemiji, potražnja za njima je solidna i ove godine, ali virus korona bi ponovo mogao da pokvari planove i putnicima ugrozi ugođaj, a turističkim agencijama zada fatalan udarac.

PCR testiranje u agencijama

Turističke agencije su ipak optimistične i ne očekuju pad broja putnika, jer su dobile dozvolu da se PCR testiranje vrši u njihovim prostorijama na zakazivanje, što turistima štedi vreme i živce. Ostalo je samo pitanje novca.

Pojedine agencije će pokrivati troškove testiranja putnika. Takav slučaj je sa „Barsino tursom“, odakle su nam rekli da je interesovanje u jednom trenutku opalo zbog obaveznog PCR testiranja, ali da je ono ponovo skočilo kada su rešili da ga organizuju o svom trošku u svojoj poslovnici.

Biće i onih koji će umesto plaćanja testiranja deliti vaučere za putovanja u vrednosti PCR testa. To će raditi u „Kontikiju“, gde će cena testa biti 50 evra, a vaučer će važiti do kraja 2021. godine.

„Svi putnici koji imaju rezervacije za 1, 2 i 3. septembar biće obavešteni o svom terminu za PCR testiranje. Na osnovu toga, oni će dolaziti u poslovnicu gde će se raditi test. Ko bude bio negativan, moći će da putuje sa tom potvrdom u Egipat“, objasnio je Andrej Todorović iz „Kontikija“.

Ima i agencija koje i dalje razmatraju kako će prići problemu zbog finansijskih poteškoća.

„Još ne znamo da li ćemo i mi vršiti povraćaj u vidu vaučera ili ne. O tome i dalje razmišljamo, jer su zarade na Egiptu jako niske, pa nema finansijske isplativosti. Ako damo i taj vaučer, onda smo definitivno ispod nule“, kaže direktor turističke agencije „Sabra“ Braslav Vlaho, uveren da će letovanje u septembru u Turskoj i Egiptu biti izvodljivo.

Turizam na samrti

S druge strane, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencije Srbije Aleksandar Seničić prognozira da će čarter letovi „Er Srbije“ za Egipat biti otkazani, jer čekanje potvrde da putnik može da leti do poslednjeg dana pred put smatra nemogućim.

On napominje da će to smanjiti obim posla agencija za dodatnih 80 do 90 odsto i ističe da je dodatni problem to što će se sve što je do sada stečeno potrošiti na slanje praznih aviona po goste koji se tamo već nalaze.

„Taman kada smo se makli s mrtve tačke, sve se komplikuje. To za nas znači pogoršanje stanja u već katastrofalnoj situaciji. Egipat i Turska inače nisu preterano pomogli, nivo poslovanja je podignut na maksimum 10 odsto. I dalje imamo 90 odsto smanjenja obima posla, a ako bi i to prestalo, mi posla faktički uopšte ne bismo imali, što bi značilo brzu smrt za mnogo agencija“, istakao je Seničić za Sputnjik i naglasio da je hitna pomoć države neophodna.

On je dodao da ne postoje destinacije koje bi u septembru zamenile Tursku i Egipat. Maldivi i Sejšeli su preskupi, a Albanija i Bosna i Hercegovina nisu adekvatna zamena.

Putovanja u Tursku neizvesna

Seničić ukazuje na to da se za putovanje u Tursku još ništa nije promenilo i da nema naznaka da će i ta zemlja uvesti obavezno PCR testiranje pre dolaska. On je dodao da se zatezanje mera tamo odnosi samo na kontinentalne delove sa povećanim brojem zaraženih.

„Ukoliko se uvede obavezan PCR test za ulazak u Tursku, postavlja se pitanje da li će se raditi na destinaciji ili će morati da se uradi unapred. Ako bude moralo da se radi ovde, zbog svih tehničkih okolnosti i specifičnosti rada agencija, možemo da računamo da će se ta destinacija polako zatvarati“, napominje Seničić.

Podsetimo, nove mere za suzbijanje virusa korona u Turskoj najavljene su zbog naglog skoka zaraženih.

(Sputnjik)

