Nove, zastrašujuće fotografije jasno pokazuju šta korona radi organizmu

S pandemijom koronavirusa svet se bori već gotovo dve godine, a naučnici ulažu sve napore kako bi saznali šta više o virusu. Ali, da nije koronavirusa, pitanje je bi li se razvila jedna od radioloških tehnologija kojom je moguće videti sliku precizniju od CT-a, a koja bi mogla da ima poseban značaj i u dijagnostikovanju, ali i lečenju bolesti poput raka ili Alchajmera.

Koristeći revolucionarnu novu tehnologiju, poznatu kao hijerarhijska fazno-kontrastna tomografija (HiP-CT), istraživači su uspeli da skeniraju brojne ljudske organe, od kojih je jedan bio pluća donora organa koji je umro od koronavirusa. Rezultat je slika preciznija od CT-a, otkrivajući pravu štetu uzrokovanu virusom na nivou ćelija.

Vidljive čak i ćelije

“Ubrzo nakon početka globalne pandemije pokazali smo da je Covid-19 sistemska vaskularna bolest histopatološkim (optičko snimanje tkiva) i molekularnim metodama”, objasnio je Maksimilijan Akerman, koji tu tehniku ​​koristi u kliničkom okruženju, prenosi IFLScience. Dodao je da ove tehnike nisu adekvatno rešile opseg promena i zgrušavanja u krvnim sudovima celih pluća.

“Ideja za razvoj ove nove HiP-CT tehnike došla je nakon početka globalne pandemije, kombinovanjem nekoliko tehnika koje su korišćene na Evropskom pogonu za sinhrotronsko zračenje (ESRF) za snimanje velikih fosila”, rekao je Paul Taferu, vodeći naučnik na ESRF-u. „Korišćenje povećane osetljivosti novog ‘izuzetno briljantnog izvora’ na ESRF-u omogućuje nam da u 3D vidimo neverovatno male sudove unutar celog ljudskog organa, što nam omogućuje da u 3D razlikujemo krvni sud od okolnog tkiva, pa čak i posmatrati neke specifične ćelije“, dodao je.

„Ovo je pravi proboj, jer ljudski organi imaju nizak kontrast i stoga ih je vrlo teško detaljno predočiti trenutnim dostupnim tehnikama“, dodao je Taferu. “ESRF-EBS nam je omogućio da pređemo od dešifrovanja fosila do viđenja ljudskog tela kao nikada pre“, rekao je.

Atlas ljudskih organa

Osim pluća uništenih covidom, naučnici su skenirali mozak, pluća, srce, dva bubrega i slezenu, a sve će biti prikazano na internetu pod nazivom Atlas ljudskih organa. Podržan inicijativom Čana Zakerberga, Atlas će takođe sadržati biopsije kontrolnih pluća i pluća Covida-19 i biće dostupan i medicinskim stručnjacima i javnosti.

“Atlas obuhvata prethodno slabo istraženu lestvicu u našem razumevanju ljudske anatomije, a to je mera od centimetra do mikrona u netaknutim organima”, rekao je rukovodilac projekta Piter Li. Objasnio je da su do sada kliničke tehnike kao što su CT i MRI skenovi sposobne da razluče na nešto manje od milimetra, ali ukoliko je potrebno više detalja od toga, treba koristiti ili elektronski mikroskop ili njegov ekvivalent. Obe mogu “razrešiti strukture s submikronskom tačnošću”, objasnio je Li, “ali samo na malim biopsijama tkiva iz organa”. “HiP-CT premošćuje ove lestvice u 3D, slikajući cele organe kako bi pružio nove uvide u naš biološki sistem”, dodao je.

Revolucija u dijagnostici

Atlas organa nije jedina prednost projekta; naučnici veruju da ovo premošćivanje lestvica može otvoriti mnoge uvide u bolesti poput raka i Alchajmerove bolesti. Na kraju se nadaju da će moći da koriste i veštačku inteligenciju za kombinovanje HiP-CT skeniranja s kliničkim CT i MRI slikama, omogućujući brže i tačnije dijagnoze iz ovih tradicionalnih skeniranja.

„Sposobnost da se organi vide u ovakvim skalama zaista će biti revolucionarna za medicinsko snimanje“, rekla je inženjer mašinstva Kler Volš. “Kada počnemo da povezujemo ​​naše HiP-CT slike s kliničkim slikama putem AI tehnika, bićemo – po prvi put – u mogućnosti da vrlo precizno potvrdimo dvosmislene nalaze u kliničkim slikama“, zaključila je.

