Novi kovid sindrom napada evropsku decu

Posle vesti da je oko 230 dece u Evropi do sada obolelo od novog sindroma upale koji se povezuje sa Kovidom 19, a da je dvoje dece preminulo, pitali smo epidemiologa Zorana Radovanovića šta bi moglo da stoji iza neobjašnjivog sindroma koji buni stručnjake.

Od posledica oboljenja jedno dete je preminulo u Britaniji, a drugo u Francuskoj. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je juče da se pod hitno i vrlo pažljivo mora istražiti neobjašnjivi sindrom višestrukih upala koji pogađa decu. Simptomi upalnog sindroma su visoka temperatura, stomačne tegobe, osip, srčane smetnje.

“Za sada se ne zna da li je koincidencija, ali prvo se mislilo da simptomi te dece liče na Kavasaki sindrom. U pitanju je uzročno posledična veza. Sumnjivo je što Kinezi o tome nisu ništa saopštili, izgleda da su se koncentrisali samo na starije, deca su kod njih bila ili bez ili sa blagim simptomima kovida. Ovaj virus sistemski pravi oštećenja i nije lokalizovan samo na pluća. Čuli ste za ljude koji su gubili čulo mirisa, to znači da dolazi i do mozga. U skladu s tim moguće je da neka deca koja su predisponirana tako reaguju i imaju simptome sindroma. Kavasaki je neprijatno autoimuno oboljenje koje ako se leči na vreme ne mora da dože do komplikacija i dete se izvuče. Lekari bi trebalo da obrate pažnju na simptome kod dece. Koliko znam mi do juče nismo imali nijedan takav slučaj”, rekao je Zoran Radovanović.

Prema preliminarnoj defiiniciji SZO, sindrom je češći tokom aktuelne pandemije ali pojavljuje se i kod dece koja nisu pozitivna na Kovid 19.

“Za sada znamo veoma malo o ovom sindromu upale”, rekla je epidemiolog SZO Marija van Kerkove.

(Ivana Stojanov, nova.rs)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.