Novi problem usred pandemije: stršljeni-ubice (foto)

Veliki azijski stršljeni, poznati kao „stršljeni ubice“, pojavili su se u Sjedinjenim Državama i postali nova briga za Amerikance pored virusa korona.

Da nema pandemije, pojava ove vrste stršljena bi svakako izazvala strah, ali je on mnogo veći u vreme pandemije koja je zadala težak udarac ekonomiji i ljude primorala na karantin.

COVID19, SARS, Bird Flu, flying roaches, stinkbugs, and now #MurderHornets. Hey Asia?!? You can stop with the gifts now! We're good! Really. pic.twitter.com/F3u5UrOHmd

— Winfield Scott (@LtGenScott) May 2, 2020