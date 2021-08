Novi skok broja novoobolelih

U prethodna 24 sata u Srbiji je na korona virus testirano 9.583 građana, a 584 njih je novozaraženih. Preminula su 2 pacijenta, a na respiratorima u bolnicama širom Srbije nalazi 14 se obolelih.

Dan ranije na korona virus testirano je 10.521 građana, a 564 je bilo novozaraženih. Preminuo je jedan pacijent, a na respiratorima je bilo 12 obolelih.

Broj zaraženih korona virusom ponovo je sve veći, što zabrinjava roditelje s obzirom na to da se bliži početak školske godine.

Model nastave zavisiće od epidemiološke situacije međutim, ukoliko brojke ostanu pod kontrolom u Ministarstvu prosvete se nadaju da će školska godina početi regularno. Svi u klupe.

Ipak, već sada, jednostavno rečeno, moramo biti spremni na sve, posebno jer se najsigurniji proces protiv kovida, a to je imunizacija, pomalo zakočio.

Otuda niko ne može isključiti da do kraja godine dođe do promene modela nastave ukoliko epidemija uzme maha. To praktično znači uvođenje kombinovanog modela – onlajn i direktna nastava i to se posebno odnosi na više razrede. Kao i do sada napor se ulaže da najmlađi idu u školu, prenose mediji.

