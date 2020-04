Novi stav naučnika: Moramo li dezinfikovati robu iz prodavnica?

Ako vam je već postalo rutina da brišete pakovanja robe koju donesete iz prodavnica ili dostavljenih paketa, možda je vreme da to preispitate, kažu stručnjaci, posebno ako vam je to uzrok dodatnog svakodnevnog stresa.

Američka državna agencija za hranu i lekove (FDA) ističe da nema stvarnog rizika zaraze virusom korona tim putem, prenosi Tanjug pisanje američkih medija.

„Uveravamo vas da nema dokaza da su ljudska ili životinjska hrana i pakovanja hrane povezana s prenošenjem korona virusa“, objavila je FDA.

FDA has heard your concerns about shopping for #food safely. We want to assure you there is currently NO evidence of human or animal food or food packaging being associated with transmission of the #COVID19 . More food shopping info here: https://t.co/fYSYA9TH2R

— FDA FOOD (Ctr for Food Safety & Applied Nutrition) (@FDAfood) April 16, 2020