Novinar Tanjuga iz Majamija: Kako otići iz Amerike?

MAJAMI – Većina građana Srbije, kojima je do skora bio problem da dobiju vizu za SAD, sada, posle izbijanja pandemije korona virusa, imaju novi, veći izazov – kako da se vrate u Srbiju.

To je danas gotovo više nego nemoguće, nakon mera SAD koje su ograničile aviosaobraćaj na linijama sa Evropom, te jučerašnje odluke Vlade da zatvori granice i aerodrome Srbije, kaže Tanjugova novinarka, koja je u Majami otputovala iz porodičnih razloga gotovo u isto vreme kada je korona „stigla“ u Srbiju, a sada već danima pokušava da se vrati u zemlju.

„Situaciju ljudi koji bi da se vrate dodatno otežava i panika i to što se situacija menja iz sata u sat, i što kada čovek reši jedan ogroman problem, sa nekom aviokompanijom, na primer, nailazi na neki drugi, jednako nepremostiv,“ priča ona svoja iskustva.

Čita, kaže, na društvenim mrežama prebacivanje krivice na povratnike u Srbiju, čak 70.000 njih.

„Šta sa svima nama, između ostalih i sa nama koji smo otputovali na kratko i moramo nazad u Srbiju iz bezbroj razloga. Jer, ko bi putovao da ne mora“, kaže ona

Dolazak na Floridu pre dve nedelje bio je lak, kaže ona, mozda nikada jednostavniji i što se tiče carinskih i brojnih drugih formalnosti.

„Let nikad spokojniji, među nama je bio i najbolji teniser sveta, Novak Đoković. Iako vidno umoran, imao je dovoljno snage da podeli radost sa svakim ko je želeo da popriča sa njim ili da se slika. Obratila sam mu se u ime Tanjuga, uverena da bi svaka njegova reč i savet na temu korone, koju bi objavili, bila umirujuća za sve gradajne Srbije, a i šire… Razgovor smo ostavili za kasnije, jer odgovor nije bilo jednostavan“, prepričava ona utiske sa svog leta.

U prepunom avionu do Majamija jedina je kaže imala tri slobodna mesta.

Sve je u početku delovalo prilično dobro, a onda su nekoliko dana kasnije krenuli mejlovi od Lufthanse, da im je zdravlje svakog putnika top prioritet, Svisov, da je njen let Majami – Cirih za 17. otkazan…

Mediji su pisali o suspenziji letova preko Atlantika, a između SAD i EU dnevno ih je bilo i 550 do tada. . .

Zatvarala su se jedna po jedna vrata, grad koji je žveo 24 sata cele godine kako bi ugodio desetinama miliona turista iz celog sveta, počeo je da se uspavljuje.

„Sve te činjenice bile su dovoljne da se čovek uspaniči i prihvati prvi ponuđeni let ka Srbiji. Kada je karta konačno stigla, nakon drugog poziva, a na svaki ode i 45 minuta, datum promenjenog polaska nije bio 20, vec 22. mart. Itinerer je podrazumevao let preko Njuarka do Švajcarske, što i nije tako strašno, a onda dva čekanja od ukupno 20 sati u Cirihu i u Zagrebu“, kaže.

Međutim, zabrinutost je rasla iz dana u dan, jer se slutilo da avion iz Zagreba neće krenuti ka Beogradu.

Usledila su kaže slanja poruka svim kombi prevoznicima u nadi da će tako stići do cilja, potom i beogradskom predstavništvu švajcarske avio kompanije, ali ni osam dana kasnije nije stigla ni reč.

Posle ponovnog zvanja Svis er US, iako je naznačeno da se rebuking može uraditi samo jednom, stigla je nova karta – ovog puta Britišom, direktno Majami – London, a do Beograda Er Srbijom.

A onda je stigla vest da se zatvara aerodrom i granice u Srbiji.

Pita se šta sada.

Veruje da će vlada naći neko rešenje.

„Sada razmišljam o tome kako još pre nekoliko nedelja niko nije mogao ni da pomisli da će se stvari toliko promeniti, da bi čcak i vlade mogle apelovati na građane da ne dolaze I da je došlo vreme koje će inspirisati nekog novog Kišona da napiše ‘Kod kuće je najbolje'“, kaže.

Dodaje da je Majami danas, potpuno „zaspao“, kao poslednje zatvorene su i sve plaže, na kojima je koliko do juče bilo mnogo ljudi.

U utorak je ta činjenica, zajedno sa izborima na kojima je Florida izgllsala Bajdena, podsetila, kaže, na čuvenu Kenedijevu recenicu “ne pitajte šta država može da učini za vas, već šta vi mozete da učinite na nju”.

Kaže da je svesna da država, naša kao i SAD i neke druge, stvarno čine sve da zaštite, građane, a da je odgovornost i na njima.

„Da li će poslednja odluka, koja me drži ovde, spasiti živote ne znam, nekom hoće nekome ne. Prepuna plaža u Majamiju do pre nekoliko dana pokazivala je da ljudi zaboravljaju da je virus na svakom ćosku. To su mogli da vide i iz primera gradonačelnika Majamija, koji je zaražen na sastanku na kome su bili i predsednici SAD i Brazila Tramp i Bolsonaro“, poručuje novinarka Tanjuga iz Majamija, čekajući povratak kući.

(Tanjug)