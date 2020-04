Novnar Li Cehua se oglasio posle skoro dva meseca

PEKING – Kineski novinar Li Cehua koji je nestao iz javnosti, a zatim je zatvoren u Vuhanu, centru epidemije korona virusa u zemlji, ponovo se pojavio u javnosti posle skoro dva meseca.

On je juče objavio video u kojem kaže da je dve sedmice proveo u karantinu u Vuhanu, a nakon toga u karantinu u svom rodnom gradu.

Receno mu je da je karantin potreban, jer je bio u osetljivim mestima, preneo je BBC.

Li je novinar koji je u februaru otišao u Vuhan, nakon što je još jedan novinar, Čen Ćuši nestao.

U svom prvom videu iz Vuhana objasnio je zašto je bio tamo.

„Pre nego što sam ušao u Vuhan, prijatelj koji je radio u mejnstrim medijima rekao mi je … da je sve loše vesti o epidemiji sakupljala centralna vlada“, naveo je on.

„Lokalni mediji mogu da izveštavaju samo o dobrim vestima o oporavku pacijenata i tako dalje. Naravno, ostaje neizvesno da li je to tačno, jer je to ono što sam čuo od svojih prijatelja“, rekao je on.

U svojim izveštajima on je govorio o navodnom zataškavanju informacija o infekciji i krematorijumu koji je navodno radio punom parom.

Njegovi snimci pregledani su više miliona puta na kineskim platformama, Jutjubu i Tviteru.

Čen Ćuši se još vodi kao nestao, prema njegovom Tvioter nalogu, koji vode njegovi prijatelji.

Njega niko nije kontaktirao 75 dana.

