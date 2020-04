Obama kao i Gejts pre pet godina predvideo današnji korona scenario

Od momenta kad je virus korona „napao“ Ameriku, Donald Tramp uporno insistira da niko nije mogao predskazati pandemiju „ovakvih razmera!“ Ipak, stvarnost, a često i njegovi brojni oponenti, ozbiljno ga demantuju.

Njegov prethodnik u Beloj kući, Barak Obama, predvideo je današnji scenario pre više od pet godina i predložio mere za rešavanje problema.

Obama warned Americans about preparing for a global pandemic back in 2014 pic.twitter.com/eg7prLamm6

