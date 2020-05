Obama: Trampova reakcija na korona virus apsolutna haotična katastrofa

Bivši predsednik SAD Barak Obama kritikovao je reakciju trenutnog predsednika Donalda Trampa na pandemiju korona virusa, nazvavši je „apsolutnom haotičnom katastrofom“.

„Ova borba je teška čak i sa najboljim vladama. Stav koji je prisutan u našoj vladi – šta ja imam od toga i koga briga za ostale – je apsolutna haotična katastrofa“, naveo je Obama.

On je postupanje Trampove administracije tokom pandemije ocenio u privatnom razgovoru sa 3.000 članova svoje administracije, prenosi Jahu njuz (Yahoo News).

„Borimo se sa trendovima sebičnosti, plemenstva, podeljenosti i pravljenja neprijatelja od drugih ljudi, to je postao snažan impuls u američkom životu. Vidimo to i na medjunarodnom planu. To je deo razloga zašto je odgovor na ovu globalnu krizu bio toliko anemičan i neorganizovan“, rekao je bivši predsednik SAD.

U SAD je od posledica korona virusa preminulo više od 78.000 ljudi, a zaraženo je više od 1,3 miliona ljudi.

Obama je takodje rekao je odlukom Ministarstva pravde da odustane od krivičnog gonjenja Trampovog prvog savetnika za nacionalnu bezbednost Majkla Flina „osnovno razumevanje vladavine prava ugroženo“.

Pozvao je svoje pristalice da u trci za predsednika SAD 3. novembra podrže demokratskog kandidata Džoa Bajdena.

(Beta)