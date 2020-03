Obezbedite se na vreme: Svetu preti globalna nestašica kondoma

Zbog pandemije koronavirusa svetu preti globalna nestašica kondoma, izjavili su predstavnici najvećega svetskog proizvođača jedinog oblika kontracepcije koji štiti i od polno prenosivih bolesti, malezijskog Karexa Bhd.

Više od nedelju dana ni u jednoj od malezijskih fabrika, a ima ih tri, nije proizveden nijedan kondom, pošto je, zbog pandemije koronavirusa vlada obustavila njihov rad, piše u saopštenju.

Već sada govorimo o manjku od oko 100 miliona kondoma, koje na međunarodno tržište plasiraju brandovi poput „Durexa“, a isporučuju se državnim zdravstvenim sistemima poput britanskoga NHS-a ili se distribuiraju u sklopu programa pomoći kao što je UN-ov Populacijski fond (UNFPA).

Fabrika je u petak ipak dobila dopuštenje za ponovno pokretanje proizvodnje, ali sa samo sa 50 odsto radne snage i uz posebno izuzeće koje se odnosi na ključne industrije.

„Trebaće nam neko vreme da ubrzamo rad fabrika, a mi ćemo se potruditi da nastavimo sa proizvodnjom sa pola kapaciteta,“ rekao je direktor Goh Mia Kiat.

„Od sada će svuda vladati globalni manjak kondoma, a to će biti zastrašujuće. Posebno strahujem da, kada su u pitanju brojni humanitarni programi u afričkim državama, manjak kondoma neće trajati samo dve nedelje ili mesec dana, to može potrajati mesecima.“

Malezija je od svih zemalja jugoistočne Azije najteže pogođena koronavirusom, sa 2161 evidentiranim slučajem zaraze i 26 smrtnih slučajeva. Karantin bi na snazi trebao da ostane najmanje do 14. aprila. Među ostalim velikim proizvođačima kondoma su Kina, ali i Indija i Tajland, u kojima se prvi slučajevi zaraze tek evidentiraju.

S nestašicom se u Maleziji suočavaju i proizvođači ostalih ključno važnih pomagala u doba pandemije koronavirusa, poput medicinskih rukavica.

Predstavnik Durexa rekao je da se aktivnosti nastavljaju uobičajenim tokom i da fabrika do sada nije zabeležila probleme u isporuci.

„Našim potrošačima, od kojih mnogi neće uspeti fizički da odu u prodavnicu, na raspolaganju je Durexova onlajn prodavnica“, rekao je on.

„Dobro je u svemu tome što je potražnja za kondomima i dalje vrlo velika, jer, sviđalo se to nama ili ne, oni su nam i dalje neophodni, s obzirom na to da ljudi u ovome trenutku verovatno ne planiraju da prave decu. Za to ipak nije vreme, ako uzmemo u obzir toliku nepoznanica kada je ovaj virus u pitanju“, rekao je Goh.

(Hina/Rojters)