Obogatite se: 6 tajni uspeha najbogatijeg čoveka sveta

Vlasnik Tesle Ilon Mask, prošle nedelje postao je najbogatija osoba na svetu, pretekavši osnivača Amazona Džefa Bezosa.

Sa poslednjim skokom akcija proizvođača električnih automobila, Maskovo bogatstvo procenjeno je na 195 milijardi dolara, ili 10 milijardi dolara više od Bezosa.

U čemu je tajna njegovog uspeha?

Pre nekoliko godina ekscentrični biznismen pokušao je da da odgovor na ovo pitanje, te je pravo vreme da se prisetimo Maskovog vodiča za poslovni uspeh.

1. Novac nije najvažniji

Ovo je apsolutno najvažnije za odnos Ilona Maska prema poslu. U intervjuu iz 2014. godine rekao je da ne zna koliko je bogat.

„Nije kao da negde imam gomile keša. Zapravo, ono što imam je određeni broj akcija u Tesli, SpaceX-u i SolarCity-u, a tržište daje vrednost tim akcijama“, rekao je Mask.

On nema ništa protiv toga ako je nekome cilj bogatstvo, dokle god se do njega dolazi na etičan i fer način, ali kako ističe, njega to jednostavno ne pokreće.

2. Idite za onim što vas pokreće

Kako je svojevremeno rekao, kompaniju SpaceX koja se bavi izradom svemirskih letelica i svemirskim letovima, osnovao je jer je bio frustriran što američki svemirski program nije bio ambiciozniji.

„Stalno sam očekivao da napredujemo dalje od Zemlje, da pošaljemo osobu na Mars, da imamo bazu na Mesecu i veoma česte letove u orbitu“, rekao je.

Najvažnija stvar je to što njegov pokretač i cilj nije bilo zarađivanje novca, već sletanje osobe na Mars.

Mask često ističe da sebe smatra inženjerom, a ne investitorom i da je ono što ga pokreće iz kreveta je želja da reši tehničke probleme.

Upravo je to, umesto cifre na računu, merilo napretka. Zna da svaka prepreka koju njegova kompanija prevazilazi pomaže svima ostalima koji pokušavaju da reše isti problem – i to zauvek.

3. Sanjajte velike snove

Za Ilona Maska mnogi govore da je ekscentričan prevashodno zbog toga što su njegovi poslovi i potezi odvažni, što „ne igra na sigurno“.

On želi revoluciju u automobilskoj industriji, kolonizaciju Marsa, izgradnju superbrzih vozova, integrisanje veštačke inteligencije u ljudski mozak i jačanje industrije solarne energije i baterija. Svi njegovi projekti su vrsta futurističke fantazije.

Ovo nas dovodi do Makovog trećeg poslovnog saveta – ne povlačite se. On veruje da je nedostatak ambicije duboko utkan u većinu kompanija.

„Ako ste generalni direktor velike kompanije i imate skromne ciljeve čija realizacija traje duže od očekivanog i ne uspe baš dobro, onda vam niko neće zameriti. Možete reći da niste vi bili krivi, već dobavljači. A ako ste odvažni i odlučite se za korenitu promenu ciljeva i to vam ne uspe, sigurno ćete dobiti otkaz. Zbog toga se većina kompanija usredsređuje na mala poboljšanja svojih postojećih proizvoda“, tvrdi Mask.

Dakle, njegov savet je da budete sigurni da radite na „stvarima koje će biti bitne“.

4. Budite spremni na rizik

Ovo je očigledno, jer je Ilon Mask rizikovao više od većine biznismena.

Njegove kompanije suočavale su se sa svim vrstama nedaća. Prva tri lansiranja SpaceX-a nisu uspela, a Tesla je imala velikih probleme sa proizvodnjom, lancem snabdevanja i dizajnom. Borio se i sa finansijskom krizom, zbog koje je konstantno „sipao“ novac, a pobrata nije bilo. U jednom trenutku je bio toliko dužan da je morao da pozajmljuje novac od prijatelja samo da bi platio troškove života.

Pa, da li ga je mogućnost bankrota uplašila? Mask kaže da nije.

„Moja deca će možda morati da idu u neku vrstu državne škole. Velika stvar, i ja sam išao u državnu školu“, rekao je svojevremeno Mask.

5. Ignorišite kritike

U intervjuu iz 2014. Ilon Mask je izjavio da ne veruje da će mu njegove kompanije Tesla i SpaceX ikada doneti novac, a istina je i da niko drugi nije verovao u to.

Međutim, nije se obazirao na kritičare i nastavio je da sledi svoje snove. Jasno je već zbog čega – on je čovek koji ocenjuje uspeh na osnovu problema koje je rešio, a ne na osnovu toga koliko je novca zaradio.

Razmislite koliko je to oslobađajuće. Ne brine zbog toga da će ispasti smešan jer se njegova velika finansijska opklada nije isplatila, već mu je stalo do realizovanja važnih ideja.

Samim tim, ovakav njegov način razmišljanja i donošenje odluka čini mnogo jednostavnijim jer može da ostane fokusiran na ono što veruje da je zaista važno.

I čini se da se tržištu sviđa ono što on radi.

6. Uživajte

Ilon Mask je poznati radoholičar, koji iako radi 120 sati nedeljno, čini se da uživa.

Zbog tvitova je 2018. godine naišao je na ozbiljne probleme sa američkim finansijskim regulatorom zbog kojih je ostao bez 20 miliona dolara i mesta predsednika Tesle, a kada je pandemija koronavirusa prisilila Teslu da zaustavi proizvodnju u fabrici u San Francisku, postao je glasni protivnik mera za suzbijanje koronavirusa.

Na Tviteru je nazvao paniku zbog virusa “glupom”, a naredbe o ostajanju kod kuće opisao je kao “prisilno zatvaranje”, ocenivši ih kao fašističke i kršenje prava zagarantovanih ustavom.

Ipak, čini se da njegovo nepredvidivo ponašanje nije uticalo na njegovo poslovanje.

(BIZlife)

