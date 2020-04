Obradović (Dveri): Počela gradjanska pobuna protiv nenormalne vlasti

Lider Dveri Boško Obradović ocenio je danas da buka koju gradjani prave svako veče ne predstavlja protest opozicije već je to „gradjanska pobuna protiv nenormalne vlasti“ i kontradiktornih mera protiv pandemije korona virusa koje su postale potpuno besmislene.

„Ovo je gradjanska pobuna protiv nenormalne vlasti koja želi da nas ponovo zatvori četiri dana u četiri zida, dok oni nastavljaju kampanju i pripremaju se za izbore odmah nakon vanrednog stanja, iako su izbori nedopustiti i iz zdravstvenih i iz demokratskih razloga“, rekao je Obradović na konferenciji za novinare.

On je rekao da će opozicija podržati proteste gradjana tako što će u četvrtak u 18 časova ispred parlamenta organizovati protest protiv odluke da gradjani ponovo budu zatvoreni četiri dana za praznike.

„Mi ne pozivamo druge gradjane da se pridruže, mi kao lideri opozicije ćemo preuzeti odgovornost… Došlo je vreme za pobunu protiv vlasti, ovako više ne može i ovo ne sme da se trpi. Uslov za normalan živou Srbiji nakon pandemije je odlazak ove nenormalne vlasti“, rekao je on.

Obradović je kritikovao lekare koji se bave pitanje pandemije, odnosno takozvanu „struku“, jer nisu bili spremni da vlastima ukažu na greške koje prave.

On je rekao da ti ljudi možda i jesu stručni, ali da je potpuno jasno da lekari koji su potpisali podršku kandidaturi Aleksandra Vučića na prethodnim izborima nisu imali hrabrosti da ga upitaju zbog čega nije bio u samoizolaciji kada se u vreme pandemije vratio iz Amerike ili Madjarske, ili kada mu je član porodice oboleo od korona virusa.

„Uloga režimske struke je da opravda svaku odluku režima… Struka u Srbiji je režimska i ne radi svoj posao kako nalaže struka, nego kako nalaže režim“, rekao je Obradović.

On je dodao da je najveće širenje zaraze i najveći broj smrti zabeležen tamo gde je za bezbednost bila odgovorna vlast, odnosno u gerontološkim centrima, medju zdravstvenim radnicima, policajcima i vojnicima, dok su se gradjani pridržavali propisanih mera.

„Dok medicinari na prvoj liniji fronta nisu imali zaštitu, imali su ih svi u izbornom štabu SNS. Da li je to normalno? Da li je normalno da medicinska oprema stoji u magacinima dok Aleksandar Vučić ne stigne do svih bolnica da ih lično uruči. Ta vrsta zloupotrebe vanrednog stanja u svrhu lične promocije je vrhunac ludila. A on je kršio samoizolaciju i slao poruku da za njega zakon ne važi“, rekao je on.

(Beta)