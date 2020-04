Obradović (Dveri): Vučić doživeo ostvarenje životnog sna – da vlada sam

Predsednik Srpskog pokreta Dveri Boško Obradović ocenio je da aktuelnu vlast u vanrednom stanju niko ne kontroliše i da je Skupština Srbije „ukinuta“.

Obradović je istakao da iako opozicioni poslanici više od godinu dana bojkotuju skupštinska zasedanja, oni ne smeju „ostati nemi na praktično ukidanje Skupštine Srbije od strane Vlade“, i to jednom uredbom kojom se zabranjuje okupljanje većeg broja ljudi.

„Tako nešto, naravno, ne može da važi za Skupštinu, koja čak ima ustavnu obavezu stalnog zasedanja u vreme vanrednog stanja. Niti Vlada može uredbom da ograničava rad Skupštine niti je bilo gde u svetu u ovoj vanrednoj situaciji ukinut rad Parlamenta“, navodi Obradović u pisanoj izjavi za medije.

On je pitao i zašto je onda to bilo potrebno u Srbiji.

„Zato što totalnim ukidanjem Parlamenta prestaje bilo kakva kontrola izvršne vlasti. S obzirom da je Vlada Srbije samo produžena ruka i neka vrsta izvršnog odbora Predsedništva Srbije, to u praksi znači da predsednik Srbije može da radi šta hoće bez bilo kakve spoljnje kontrole, posebno imajući u vidu da su mediji u Srbiji prestali da prenose stavove opozicije“, naveo je Obradović.

On je ocenio da je posledica svega toga kršenje Ustava uvodjenjem vanrednog stanja mimo skupštine, koja je nadležna za donošenje takve mere i da se to odnosi i na rebalans budžeta koji ne može da donosi Vlada svojom uredbom već jedino da predloži, a o tome mora da odlučuje Skupština.

„A upravo je predloženi paket mera za pomoć privredi i gradjanstvu ništa drugo nego rebalans budžeta. Takodje, odluku o novom zaduženju države ne mogu da donesu svojim noćnim uredbama predsednik Vlade i predsednik države već o tome mora da odlučuje Narodna skupština – kao o zakonskom predlogu o novom zaduživanju“, navodi Obradović.

On je ocenio da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić proglašenjem vanrednog stanja „doživeo ostvarenje svog životnog sna – da vlada sam“.

„Vučić je doživeo ostvarenje svog životnog sna – da vlada sam, da postoji samo on kao vlast i niko drugi, da može da naredjuje i da svi moraju da ga slušaju. Da je samo on na svih devet TV ekrana. Da se na silu nametne kao otac i spasilac nacije. Da niko ne može da ga kontroliše. I to može biti veća opasnost od korona virusa“, rekao je Obradović.

