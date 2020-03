Od 12 obolelih od koronavirusa, troje ima ozbiljniju sliku

ZAGREB – U Hrvatskoj je i dalje 12 osoba zaraženo koronavirusom, nema novih slučajeva, potvrdio je danas ministar zdravstva Vili Beroš.

Od 12 bolelih od koronavirusa, troje ima nešto ozbiljniji oblik bolesti, saopšteno je iz tog resora.

Povodom pojave koronavirusa u Hrvatskoj, premijer Andrej Plenković je učestovao u video-konferenciji s predsednikom Kipra i koleama Izraela, Italije, Rumunije, Austrije, Mađarske i Bugarske posvećenoj mogućim zajedničkim aktivnostima na suzbijanju epidemije, saopšteno je iz vlade.

Hrvatski naučnik prof. dr. Gordan Lauc, inače molekularni biolog i redovni profesor u zagrebačkom Zavodu za biohemiju i molekularnu biologiju i osnivač firme Genos, smatra da je i u Hrvatskoj puno više zaraženih koronavirusom nego što to pokazuju službeni podaci.

U međuvremenu, u Osječko-baranjskoj županiji nema zaraženih koronavirusom, a sinoć je u osječki KBC primljen pacijent koji je došao iz Italije, ali su njegovi nalazi negativni, rečeno je danas na konferenciji za novinare Županijskog štaba Civilne zaštite, koji je izvestio i o dezinfekciji graničnih prelaza u županiji.

Načelnik Županijskog štaba Goran Ivanović rekao je da zasad nema preporuka o zabrani javnih skupova s više od hiljadu ljudi.

Istakao je da je sprovedeno uputstvo o dezinfekciji devet graničnih prelaza na području Osječko-baranjske županije.

Komentarišući koronavirus, bivši ministar zdravstva Siniša Varga je za zagrebačku N1 rekao da je susedna Italija baš primer za jednu epidemiju koja je nastala u Kini.

„S obzirom na to da znamo da je Milano i cela Lombardija jedno industrijsko područje koje ima razmene s celim svetom pa i Kinom, to i ne čudi. Kada je došlo do zaraze kod pojedinaca to se jako brzo proširilo, što unutar porodice, što unutar zajednice“, rekao je Varga.

Ministarka nauke i obrazovanja, Blaženka Divjak o aktuelnoj situaciji sa koronavirusom kaže da se školama kontinuirano šalju uutstva za održavanje higijene.

Za četvrtak je, inače, sazvana posebna konferencija ministara na nivou Evropske unije, gde će razgovarati o tome Unija planira da odgovori na izazove i pitanja oko koronavirusa i veze sa sistemom obrazovanja.

(Tanjug)