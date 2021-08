Od danas važe novi uslovi za ulazak u Crnu Goru

Odluka Vlade Crne Gore o uslovima ulaska u Crnu Goru za strance stupa na snagu od danas (24. avgusta).

To znači da se planirani dolasci do tog termina realizuju kao i do sada.

Podsećamo, od 24. avgusta, u Crnu Goru je moguće ući uz posedovanje jednog od četiri sledeća dokaza:

Da je potpuno vakcinisan/a ILI vakcinisan/a jednom dozom vakcine protiv kovida 19;

Da poseduje negativan PCR test na SARS-CoV-2, ne stariji od 72 sata;

Da poseduje dokaz da je osoba prebolela kovid 19 (da je prošlo ne manje od 14 dana i ne više od 180 dana od pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa);

Da poseduje negativan brzi antigenski test na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sati.

Ukoliko strani državljani ne poseduju nijedan od četiri dokaza, upućuju se u četrnaestodnevnu samoizolaciju koju je moguće prekinuti nakon šestog dana od ulaska u Crnu Goru uz negativan PCR test.

S druge strane, u Crnu Goru se preko granice bezuslovno i dalje ulazi iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Albanije, Kosova i Severne Makedonije. To se odnosi na državljane Crne Gore i na državljane navedenih zemalja.

Svi koji ulaze u Crnu Goru dužni su da poštuju zdravstvene mere u skladu sa zdravstvenim upozorenjem Instituta za javno zdravlje koje je dostupno na svim graničnim prelazima i na internet stranici Ministarstva zdravlja Crne Gore i Instituta za javno zdravlje.

