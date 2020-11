Od korone preminuo poznati bosanski glumac (foto)

View this post on Instagram

Sa neizmjernom tugom i nevjericom primili smo vijest da je naš Gagi, naš Dragan Jovičić, preminuo. Otišao je Prijatelj, Čovjek, Učitelj, Glumac. Prvak. Ostavio je neizbrisiv i neporeciv trag, kako u svom Kamernom, u kojem je proveo najveći dio svoje glumačke karijere, tako i na scenama svih naših teatara. Ostale su stope velikana u koje više niko neće moći stati. Ostali smo mi, na pustoj sceni, obesmišljeni i neizrecivo shrvani, da mu uputimo posljednji pozdrav. Da ga pozovemo na bis. Da se pozdravimo. Danas je dan žalosti za Kamerni teatar 55. Danas su zavjese spuštene. Detalje o komemoraciji za Dragana Jovičića ćemo naknadno objaviti, kako bi mogli organizirati i ispoštovati sve mjere i preporuke nadležnih institucija. Direktor Emir Hadžihafizbegović i uposlenici Kamernog teatra 55