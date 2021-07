Od srede rampa za nevakcinisane u ovoj mediteranskoj zemlji

Malta će od srede zabraniti svim nevakcinisanim posetiocima ulazak u zemlju, najavio je ministar zdravlja Kris Fern. Negativan test na virus više neće biti dovoljan kako bi se prešla granica tog malog mediteranskog ostrva, prenose mediji.

„Bićemo prva zemlja Evropske unije koja donosi ovu odluku, no moramo da štitimo svoje društvo“, rekao je Fern danas na konferenciji za medije. On je to izjavio nakon što je na Malti od ponedeljka svaki dan zabeleženo dvostruko više zaraženih nego prethodnog dana.

Do danas turisti su mogli da uđu u Maltu ako su u celosti vakcinisani ili ako mogu da predoče negativan PCR test. Jedini izuzetak su britanski turisti, koji su već morali da budu u celosti vakcinisani zbog rasprostranjenosti delta varijante u svojoj zemlji. „Potvrde vrede samo za one koji su u potpunosti cepljeni“

Fern je rekao da je nedavni porast broja novih slučajeva bio među posetiocima koji su, iako su imali negativan test pre nego što su se ukrcali na avion, bili nevakcinisani. Većina su mladi ljudi koji pohađaju škole engleskog jezika. Te škole će morati od srede da se zatvore.

