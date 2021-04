Od sutra nove restriktivne mere u Nemačkoj

BERLIN – U Nemačkoj sutra stupaju na snagu nove restriktivne mere u borbi protiv korona virusa koje su donete uprkos žestokim kritikama, a sva nova pravila važe najkasnije do 30. juna.

Ako sedmodnevna incidencija (broj novih slučajeva korone na 100.000 stanovnika) tri dana zaredom bude veća od 100, automatski se povlači takozvana „sigurnosna kocnica“.

Pooštrene restrikcije na snazi ostaju sve dok sedmodnevna incidencija pet dana zaredom ne bude manja od 100, prenosi Dojče vele.

Kada je reč o privatnim kontaktima, članovi jednog domaćinstva smeju da se vide i druže s maksimalno jednom osobom iz drugog domaćinstva. Ne računaju se deca mlađa od 14 godina. To ograničenje ne važi za sastanke bračnih partnera ili osoba koje žive zajedno, odnosno u slučaju nege osoba kojima je potrebna pomoć. Maksimalan broj osoba koje smeju da prisustvuju sahranama je 30.

Policijski čas na snazi je od 22:00 do 5:00 sledećeg jutra. Građani u to vreme ne smeju da napuštaju svoje stanove ili kuće. Izuzetak važi u slučaju hitnog odlaska do lekara ili u nekim drugim slučajevima u kojima se mora sprečiti opasnost po život ljudi ili životinja.

Kretanje na svežem vazduhu dozvoljeno je do ponoći, ali ljudi smeju da se kreću sami, a zabranjeno je korišćenje sportskih terena ili dvorana. Izuzetak važi za ljude koji moraju da obavljaju svoj posao, na primer novinari, ili za ljude koji se staraju o drugim osobama, odnosno članovima svoje porodice.

Sve lokacije u kojima građani provode svoje slobodno vreme (bazeni, saune, velnes-centri, bordeli, fitnes-centri, sportske dvorane i slično) moraju da budu zatvoreni.

Prodavnice smeju da usluže mušterije samo ako oni donesu negativan test na koronu, odnosno nakon što rezervišu termin za boravak u prodavnici ili robnoj kući. Ako incidencija poraste na više od 150, mušterije smeju samo da preuzmu naručenu robu u dućanima.

Restrikcije ne važe za prodavnice u kojima se prodaje hrana i piće, apoteke, trgovine s dečijim potrepštinama, optičare, benzinske pumpe, kioske, centre za baštu ili prodavnice koji prodaju artikle za kućne ljubimce. Broj mušterija zavisi od veličine prodavnice. U zatvorenim prostorima kupci moraju da koriste zaštitne maske.

Pozorišta, opere, koncertne dvorane, muzički klubovi i bioskopi (osim auto-bioskopa) se zatvaraju i zabranjuje se održavanje bilo kakvih događaja.

Posetioci i dalje mogu da obilaze one delove zooloških vrtova koji se nalaze na otvorenom – ali samo pošto donesu negativan test na koronu.

Dozvoljen je samo individualni sport bez kontakta – koji se praktikuje nasamo, udvoje ili s članovima sopstvenog domaćinstva. Deci mlađoj od 14 godina dozvoljeno je da se bave sportom u grupama. Izuzeci postoje za profesionalne sportiste.

Zabranjuje se rad ugostiteljima, ali ipak postoje izuzeci: i dalje smeju da rade restorani u centrima za rehabilitaciju bolesnika ili staračkim domovima, i dalje je dozvoljeno da se hranom snabdevaju beskućnici.

Zabranjena je konzumacije hrane i pića u restoranima i kafićima, ali je dozvoljeno izdavati hranu ili piće za poneti. Dostava hrane takođe je dozvoljena.

Dozvoljen je rad frizerskih salona, ali mušterije moraju sve vreme da nose zaštitne maske, a prilikom ulaska u salon moraju da donesu i negativan test na koronu (star maksimalno 24 sata).

Iznajmljivanja turističkih prenoćišta je zabranjeno.

Nezavisno od „sigurnosne kočnice“, za škole i dalje važi pravilo da se učenici i nastavno osoblje moraju testirati dva puta nedeljno. Ako incidencija poraste na više od 100, menja se model i u zavisnosti od incidencije prelazi na hibridnu, odnosnu onlajn-nastavu.

Slična pravila važe i za obdaništa, gde je dozvoljeno organizovanje čuvanja one dece čiji roditelji moraju da budu na radnom mestu.

Zaposleni koji moraju da dođu na radno mesto njihove firme moraju da ponude dva testa na koronu nedeljno, to je pravilo u sredu usvojila savezna nemačka vlada.

Gdegod je to moguće, firme svojim radnicima moraju da omoguće da rade od kuće. Održavanje misa i drugih verskih obreda nije regulisano „sigurnosnom kočnicom“ – za njih važe ista pravila kao i do sada.

(Tanjug)

