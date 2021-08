Odbornici sutra o Linijskom parku,

BEOGRAD – Odbornici Skupštine grada Beograda sutra će odlučivati, između ostalog, o Planu detaljne regulacije za Linijski park, koji će početi da se gradi do kraja godine, kao i o odluci da Ljuban Jednak, na predlog predsednika, dobije ulicu u Beogradu, ali i da se u stambenim zgradama zabrani korišćenje ćumura, što je jedan od najčešćih uzročnika požara.

Među 10-ak urbanističkih planova na dnevnom redu sutrašnje sednice biće i plan regulacije za Linijski park, koji će se, podseća zamenik gradonačelnika Goran Vesić, prostirati pored Save i Dunava, gde je nekad bila železnička pruga, na teritorijama Starog grada i Palilule.

“Park će potpuno promeniti taj deo grada, ispod same tvrđave, na Dorćolu, ispod Luke Beograd do Ade Huje. Ceo prostor će dobiti moderan, evropski park, sa mnogo novih sadnica, rekreativnih iI drugih sadržaja. To će, po površini, biti najveći i najznačajniji beogradski park”, rekao je Vesić za Tanjug.

On je istakao da je veoma srećan što se sada stvaraju uslovi da se izda građevinska dozvola i da do kraja godine park počne da sa gradi.

Takođe, odbornici će se izjasniti o predlogu predlogu predsednika Aleksandra Vučića da Ljuban Jednak, jedini preživeli iz ustaškog masakra u crkvi u Glini 1941.godine, koji je zatim izbegao iz Hrvatske u “Oluji” 1995.godine, dobije ulicu u Beogradu.

Prema Vesićevim rečima, književnik Milan Oklopčić, Mika Oklop, dobiće park u Beogradu, u Bulevaru kralja Aleksandra, na uglu sa Kumanovskom ulicom, koji će biti adekvatno uređen.

“Bilo je vreme da se na neki način odužimo čoveku koji je bio jedan od najčitanijih pisaca u Jugoslaviji. Njegov roman Kalifornija bluz je prodat u više od 150.000 primeraka i on je, na neki način, uveo beogradski žargon u srpsku književnost”, podsetio je Vesić.

Takođe, odbornici će glasati i za predlog da prostor između Mileševske i Ulice cara NIkolaja, ponese ime Skver Milene i Gage, po Mileni Dravić i Draganu Nikoliću.

Tu će, dodaje, kasnije biti postavljena skulptura Obraz uz obraz, za koju će grad raspisati konkurs.

Vesić pojašnjava da će ta odluka biti doneta sutra, ali će važiti uslovno, od 14. oktobra, kada se navršava tri godine od smrti Milene Dravić, budući da je neophodno da prođe tri godine, kako bi po nekoj osobi bio nazvan skver ili ulica.

“Oni su živeli na Vračaru i taj zajednički skver i skulptura pokazaće da će oni zauvek biti zajedno u našem pamćenju, kao što su bili u životu”, rekao je Vesić.

Na sednici će biti doneta i odluka da Grad preuzme Sportski centar Pinki.

“Kompanija, vlasnik preduzeća koje sada upravlja Pinkijem, izgubila je sve sporove protiv Grada na sudu. Kada je konačno presuđeno da on pripada Gradu, biće formirano novo javno preduzeće i Pinki će biti vracen Zemuncima posle više od 20 godina. Grad će ga prvo preuzeti, onda sledi projekat obnove, pa će Pinki biti uređen kao i drugi sportski centri”, rekao je Vesić.

Takođe, odbornici će glasati o zabrani korišćenja ćumura i otvorenog plamena u stambenim zgradama.

Vesić pojašnjava da će odluka biti doneta u dve faze, u prvoj će se odnositi samo na stanare, koji vrše poslovnu delatnost u stambenoj zgradi, kojima će biti zabranjeno korišhenje ćumura i svakog drugog otvorenog plamena, dok će na narednoj sednici ta odluka biti proširena i na restorane.

Obe odluke važiće od 1. januara, a Vesić ističe da se odluka donosi u dogovoru sa MUP-om jer je to jedan od najčešćih uzroka požara u stambenim zgradama, dodajući da su, takođe, para i mirisi jedan od većih problema sa kojima se građani suočavaju.

On je dodao da će na sednici biti usvojen Izveštaj o realizaciji programa zaštite životne sredine, što će bti prilika da se vidi dokle se stiglo sa zabranom korišćenja dizel vozila.

Pred odbornicima će se naći i predlozi odluka da se prolaz u Zemunu nazove “Prolaz (stepenište) Miodraga Dabižića” i da se podigne spomenik “Alaski krst” Dušanu Radoviću.

Na dnevnom redu naći će se, između ostalog, i informacija o ustanovljavanju dve nove književne nagrade “Beogradski pobednik” i “Dušan Radović”.

Sednica gradskog parlamenta, prva posle letnje pauze, ponovo će biti održana u Sava centru, zbog epidemije korona virusa, uz poštovanje preporuka i mera radi sprečavanja širenja te zarazne bolesti.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.