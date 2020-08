Odluka Slovenija o restrikcijama za Hrvatsku u četvrtak

LJUBLJANA – Slovenačka vlada odlučiće u četvrtak o mogućim restrikcijama pri ulasku putnika iz Hrvatske u Sloveniju zbog povećanog broja uvezenih slučajeva korona virusa, izjavio je portparol slovenačke vlade za kovid-19 Jelko Kacin.

„Pričekaćemo do utorka kako bismo videli rezultate testiranja sprovedenih u ponedeljak i ako do tada ne dođe do promene u režimu rada noćnih lokala i klubova u Hrvatskoj, moraćemo na neki način da ograničimo uvoze zaraze“, kazao je u nedelju Kacin.

Predviđa da bi u tom slučaju vlada odluku na predlog epidemiologa donela u četvrtak.

Rekao je da je od 15 slučajeva zaraze potvrđenih u Sloveniji testiranjem u subotu, njih najmanje osam bilo prenetih iz Hrvatske i da su noćni klubovi i dalje najveći izvor uvezenih slučajeva u Sloveniju, prenosi Hina.

„Naši mladi ljudi, uprkos upozorenjima i molbama, i dalje odlaze na te noćne zabave koje su visoko rizične“, ukazao je Kacin.

Jedna od ideja slovenačkih epidemiologa je da se kao prvi korak uvede odredba po kojoj bi za sve mlade slovenačke turiste koji dolaze s Jadrana uveli obvezan 14-dnevni karantin.

Pominje se i mogućnost različitog pristupa s obzirom na različitu epidemiološku situaciju u hrvatskim županijama, a Kacin je rekao da na stolu ostaje i oštrija mera po kojoj bi se cela Hrvatska stavila na „crvenu“ listu.

Tada bi za sve koji ulaze u Sloveniju nakon određenog datuma bila potrebna izolacija dok se ne pokažu rezultati njihovog testiranja.

(Tanjug)

