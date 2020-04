Određen novi termin za Evropske igre u Beogradu

BEOGRAD – Pete Evropske univerzitetske igre održaće se u Beogradu od 14. do 27. jula 2021. godine, odlučili su Evropska univerzitetska sportska asocijacija (EUSA) i Organizacioni komitet Igara u Beogradu.

Najveće okupljanje studenata sportista Evrope, koje je trebalo da bude na programu ovog leta u Beogradu, prošle nedelje odložene su zbog pandemije korona virusa.

Direktor Evropskih univerzitetskih igara Predrag Jušković izjavio je da nov datum nije bilo lako odrediti.

„Trebalo je voditi brigu da se ne poklopimo sa Olimpijskim igrama i drugim velikim takmičenjima. Mi smo, zbog studenata koji žive u Studentskom gradu, a koji će za Igre biti pretvoren u sportsko selo, insistirali da Igre ne počnu krajem juna ili početkom jula, već što kasnije u julu. Čak su se neki naljutili na mene jer se sada jednim delom preklapamo sa Olimpijskim igrama koje se pomerene za sledeću godinu. Svima nama i rukovodstvu Studentskog centra je bilo bitno da studenti koji žive u Studentskom gradu ostanu celi juni u svojim sobama“, rekao je Jušković.

Kako se navodi, pripreme za organizaciju Igara koje su se trebalo održati ove godine od 12. do 25 jula, već su bile u zavšrnoj fazi, tako da je do sada već mnogo toga urađeno da, kako kažu organizatori, ovo budu najbolje evropske univerzitetske sportske igre do sada.

„Grad Beograd će dobiti mnogo organizacijom ovog velikog i masovnog sportskog događaja, i turistički, i ekonomski, pa i kulturno. Sledeće godine u periodu od 14 do 27. jula, ugostitićemo veliki broj učesnika, sportskih delegacija, gostiju, volontera. Uveren sam da će sve biti realizovano na najbolji mogući način, da potvrdimo to što govore mnogi da su Srbija i Beograd najbolji organizatori velikih sportskih takmičenja“, zaključio Jušković.

(Tanjug)