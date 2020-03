OEBS: Potrebna borba protiv dezinformacija o koronavirusu

KOPENHAGEN – Dok zdravstveni zvaničnici i vlade rade na suzbijanju epidemije koronavirusa, pažnja mora da se posveti i borbi protiv širenja dezinformacija o tome, izjavio je danas specijalni izvestilac Parlamentarne skupštine OEBS za dezinformacije i porpagandu Oskar Mina.

Napominjući da je epidemija koronavirusa prva velika kriza javnog zdravlja u modernoj socijalnoj društvenoj eri, on je ukazao na to da je brzo širenje lažnih vesti o virusu već dovelo do toga da Svetska zdravstvena organizacija i nekoliko vlada taj fenomen nazivaju „infodemijom“, saopštio je OEBS.

„Teorije zavere, lažni lekovi i tretmani, lazne regulative i trvdnjeo vakcinama kruže internetom i društvenim mrežama. Te dezinformacije ometaju napore u suzbijanju epidemije, šire panik, konfuziju i diskriminaciju u vreme kada su solidarnost i saradnja ključni za spašavanje ljudiskih života“, istakao je Mina.

On je rekao da vlade, mediji i međunarodne rganizacije treba da garantuju da pouzdane informacije budu dostupne i rasprostranjene.

dodaoj e da je najboji proivotrov za lošu informaciju dobra infotmacija.

„Senzacionalni naslovi i mamci za klikove koji donose profit mogu da donesu i paniku, konfuzijui haos, Pozivam nadležne vlasti i velike medijske platforme da obezbede da pouzdani izvori informacija prevladaju nad lažnim vestima i propagandom. To je ključno kako bi se ljudi zaštitili od zaraze i kako bi bili informisani kako da se pravilno ponašaju“, naveo je Mina.

On jepozdravio brzu reakciju SZO i vlada pojedinih zemalja, među kojima su Italija, Franciska i Velika Britanija, koje blisko sarađuju sa društvenim mrežama kako bi uklonili dezinformacije o virusu.

Mina je apelovao na međunarodnu zajednicu da savesno prati prepreporuke i instrukcije naučne zajednice i nadležnih organa svake zemlje i ohrabruje vlade da na svaki način sarađuju u sprečavanju opasnog i nekontrolisanog uzbunjivanja.

