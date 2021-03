OECD povećo procenu globalnog rasta za ovu i 2022. godinu

PARIZ – Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) povećala je prognozu globalnog rasta za ovu i narednu godinu, navodeći kao razloge poboljšane ekonomske izglede kako se bude ubrzavala vakcinacije protiv kovida-19 i novi ogroman ekonomski paket podsticaja SAD-a.

Svetska privreda će ove godine porasti po stopi od 5,6 posto a naredne godine za 4,0 procenta, objavio je danas OECD u privremenom izveštaju o ekonomskim izgledima, prenosi Rojters.

Najnovije projekcije OECD-a su znatno povećane u odnosu na decembar, kada je ova organizacija sa sedištem u Parizu predviđala globalni rast od 4,2 odsto za ovu i od 3,7 procenata za 2022. godinu.

Kao negativne rizike koji mogu da utiču na poboljšane globalne izglede OECD navodi brzinu kojom države budu sprovodile vakcinaciju ljudi, zatim koliko će brzo ukidai mere ograničenja i da li će zauzdati nove sojeve korona virusa.

„Glavni prioritet politike je da se osigura da svi neophodni resursi budu iskorišćeni za proizvodnju i celovito sprovođenje vakcinacije što je brže moguće“, navodi se u izveštaju OECD-a.

Procenjuje da bi globalni bruto domaći proizvod (BDP) trebalo da se vrati na nivo pre pandemije do sredine ove godine, mada uz velika odstupanja po zemljama pojedinčno.

Osim što bi vakcinacija bila okidač rasta globalnoe ekonomije, efekti planiranog paketa podsticaja Sjedinjenih Država od 1,9 biliona dolara bi se kaskadno „prelili“ na druge zemlje, što bi povećalo globalni rast za više od jednog procentnog poena, dodaje se u izveštaju.

Prema novim prognozama OECD-a, američka ekonomija će ove godine porasti za 6,5 posto, a sledeće za 4,0 procenta, što je iznad decembarskih projekcija od 3,2 odsto i 3,5 procenata, respektivno.

OECD procenjuje da će paket, koji uključuje 400 milijardi dolara davanja jednokratne pomoći od po 1.400 dolara mnogim Amerikancima, podstaći rast proizvodnje u proseku za oko 3-4 procenta na nivou prve cele godine.

Takođe predviđa da bi američki paket mera mogao da dovede do otvaranja do tri miliona radnih mesta u SAD do kraja godine, ali i da podigne inflaciju za prosečno 0,75 procentnih poena godišnje u prve dve godine.

Istovremeno, američki paket će biti blagodet i za glavne trgovinske partnere SAD-a, pri čemu bi rast mogao da podstakne rast Kanade i Meksika za 0,5-1,0 posto, kao i rast evrozone i Kine za 0,25-0,5 procentnih poena.

(Tanjug)

