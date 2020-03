Ojačajte imunitet DO MAKSIMUMA: Unosite ova 3 vitamina!

U ovom periodu pravilan izbor hrane je od izuzetne važnosti

Jak imunitet je važan u borbi protiv korona virusa. Samo jak organizam može sa se suprotstavi ovoj bolesti koja ne bira koga napada. Pravilan izbor namirnica je vrlo važan, a naročito je važno unositi ova 3 vitamina.

Ukioliko ishranu obogatite njima, nema razloga za strah. Evo o kojim vitaminima je reč, krenimo redom:

Vitamin C

Do sad smo toliko puta čuli kako je vitamin C važan za nas i to sa pravim razlogom. Ovaj vitamin je najveći pokretač imunog sistema i zaštitinik tela. Ukoliko ga unosite u dovoljnim količinama, telo će vam biti zahvalno.

Možete ga u najvećoj meri pronaći u ovim namirnicama: narandža, grejpfrut, mandarine, paprika, spanać, kelj i brokoli.

Vitamin B6

Vitamin B6 je važan za podršku biohemijskih reakcija u imunološkom sistemu. Hrana bogata vitaminom B6 uključuje piletinu, ćuretinu, tunjevinu, mleko, sir, pasulj, spanać, šargarepu, seme suncokreta, integralne proizvode. Vitamin B6 se takođe nalazi u zelenom povrću i leblebijama.

Vitamin E

Vitamin E je moćan antioksidans koji pomaže telu da se bori protiv infekcija, uz dovoljan unos ojačaćete imunitet do maksimuma. Namirnice bogate vitaminom E uključuju orahe, semenke i spanać.

Najbolje bi bilo telu obezbediti dovoljnu količinu ovih vitamina kroz hranu, ali ukoliko to ne postižete, suplementi će biti od pomoći.

Osim ovoga, trudite se da ostanete fizički aktivni. I 15 minuta aktivnosti biće dovoljni, kažu lekari.