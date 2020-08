Okotilo se mladunče pande u Vašingtonu

I u prirodi retka, džinovska panda „Mej Sijang“ je u Zoološkom vrtu u Vašingtonu donela na svet mladunče, saopšteno je danas.

U saopštenju se navodi da su čuvari u tom Zoološkom vrtu zasad samo čuli mladunče.

„Džinovska panda je medjunarodni simbol ugroženih vrsta i nade, a mi smo presrećni što rodjenjem ovog dragocenog mladunčeta svetu možemo ponuditi momenat čistog zadovoljstva“, rekao je direktor Zoološkog vrta Stiv Monfort.

Šanse da „Mej Sijang“ ima mladunče, kako je naveo, bile su male zbog njene starosti.

„Ipak, želeli smo da joj pružimo šansu da doprinese svojoj vrsti“, rekao je on.

Objavljivanje njene skotnosti je pre nekoliko nedelja pokrenula novu rundu „pandamanije“ te je praćenje veb-kamere pande u Zoo-vrtu povećana za 800 odsto.

Zoološki vrt u Vašingtonu otvoren je ponovo za posetioce 24. jula, ali uz ograničenja zbog epidemije korona virusa, te posetioci ne mogu ući u zgrade u kojima su kavezi s nekim životinjama.

Tako posetioci ne mogu ni u zgradu s pandama iz koje „Mej“ uglavnom nije poslednjih nedelja izlazila u spoljni kavez jer je unutra pravila leglo od grančica, što se videlo preko „panda kamere“, a sada je s mladunčetom s kojim pande obično ostaju u leglu po tri meseca.

Početkom ove nedelje, Zoološki vrt, deo Institucije Smitsonian, objavio je fotografiju ultrazvuka „Mej Sijang“ koja je potvrdila njenu skotnost.

Odrasle džinovske pande su dugačke oko metar ipo, do ramena visoke oko 75 santimetara, mužjaci mogu biti teški do 115 kilograma, a ženke do 100. Ali kada se okote, majušne su, teške jedva nešto više od 100 grama i dugačke desetak santimetara. Ružičaste su i bez dlake, i tek kasnije će im izrasti karakteristično crno-belo krzno.

„Mej Sijang“ je dosad imala tri mladunčeta koja su, kada su navršila četiri godine, odneta u Kinu po sporazumu s njenom vladom.

Sa 22 godine, „Mei Sijang“ je najstarija džinovska panda koja se uspešno okotila u SAD, a najstarija na svetu se u 23. godini okotila takodje u zarobljeništvu, u Kini.

Zoološki vrt kaže da je „Mej“ veštački oplodjena polovinom marta. Otac je džinovska panda „Tian Tian“.

