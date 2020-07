Onlajn sahrana gradonačelnika Seula zbog korona virusa

Zvanična pogrebna ceremonija za gradonačelnika Seula Park Von-suna biće organizovana virtuelno ove nedelje iz predostrožnosti zbog korona virusa, saopštio je danas odbor za sahranu.

Saopštenje je izdato u jeku žustrih rasprava u zemji oko toga koliko velika sahrana treba da bude organizovana za Parka, koji je pronadjen mrtav u petak. On je prema nekim izveštajima bio umešan u navode o seksualnom uznemiravanju.

Poslanik Park Hong-keun, koji radi za odbor za sahranu, rekao je novinarima da će onlajn sahrana biti održana u ponedeljak ujutro u gradskoj kući Seula. On je rekao da odbor namerava da podržava vladinu kampanju protiv virusa i održi „skromnu“ sahranu.

Rekao je da se očekuje oko 100 ljudi, uključujući porodicu gradonačelnika, na sahrani, koja će biti prenošena uživo na Jutjubu. Ceremonija će uključivati odavanje pošte, polaganje cveća, video o životu gradonačelnika i komemorativne govore.

Park Hong-keun rekao je da je do 01.00 danas po lokalnom vremenu oko 18.000 ljudi odalo poštu gradonačelniku na dva mesta koja su za to odredjena u Seulu, u bolnici i na trgu blizu gradske kuće. Do danas popodne po lokalnom vremenu oko 922.000 ljudi izrazilo je saučešće zbog smrti gradonačelnika na specijalno za to postavljenom vebsajtu.

Iako je velik broj ljudi izrazio saučešće, mnogi njegovi sugradjani zatražili su od vlasti da istraže navode protiv Parka i izrazili protivljenje organizovanju velike sahrane na račun poreskih obveznika.

Gradski zvaničnici Seula rekli su da će onlajn sahrana u ponedeljak biti zvaničan dogadjaj koji će biti plaćen iz gradskih sredstava.

Policija je navela da nije bilo znakova ubistva kada je pronadjeno parkovo telo ali odbili su da kažu tačan razlog smrti. Gradski zvaničnici rekli su u petak da je u njegovoj rezidencij pronadjen dokument koji je svojevrsni testament.

Policija je organizovala opsežnu potragu za 64-ogodišnjim Parkom u četvrtak kada je njegova ćerka pozvala i prijavila da joj je otac nestao. Dok je potraga bila u toku južnokorejski mediji javili su da je jedna od Parkovih sekretarica u sredu podnela prijavu policiji zbog navodnog seksualnog uznemiravanja. Policija je kasnije potvrdila da je podneta prijava protiv Parka, ali nije saopštila druge detalje.

(Beta)

