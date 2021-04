Orban: Do 13. aprila moglo bi biti i 3 miliona vakcinisanih

BUDIMPEŠTA – Do 13. aprila, broj Mađara vakcinisanih protiv kovid-19 mogao bi da dostigne tri miliona, što bi dalo novu priliku ljudima da se vrate svom ranijem načinu života, izjavio je danas mađarski premijer Viktor Orban.

Govoreći za javni emiter Kosut Radio, Viktor Orban upozorio je međutim da ljudi treba da nastave da budu oprezni i da poštuju propise koji se odnose na korona virus tokom uskršnjih praznika, prenosi mađarska agencija MTI.

On je primetio je da je 260 ljudi umrlo tokom protekla 24 sata, dok je broj novih infekcija premašio 9.000. Do danas broj Mađara koji su primili jednu dozu vakcine iznosi 2.156.680, dok je 863.000 sada u potpunosti vakcinisano.

Do vikenda će broj onih koji su primili jednu dozu dostići 2,4 miliona, dok će taj broj biti 3 miliona do kraja sledeće nedelje i preko 3,5 miliona za dve nedelje, dodao je on.

Za dve ili tri nedelje, dodao je, zemlja će dostići prekretnicu kada se uticaj vakcinacije bude osetio na broj smrtnih slučajeva i novih infekcija.

On je rekao 13. aprila, dan gore-dole, „mogao bi da bude tačka u kojoj ćemo premašiti tri miliona, omogućavajući nam još jedan korak ka povratku u naš raniji način života“.

Orban je upozorio Mađare da se uzdrže od uobičajenih uskršnjih skupova i poštuju ograničenja, inače bi „Uskrs mogao dovesti do velikih problema“.

Ljudi koji su već vakcinisani mogu se slobodnije kretati i posećivati porodice, rekao je on, ali drugi bi trebalo da „vode računa o sebi i onima koje mogu zaraziti“.

Neke zapadne zemlje, rekao je, nisu koristile rusku i kinesku vakcinu i zaostale su za Mađarskom. Iako je mađarska vlada odlučila da koristi „bilo koju vakcinu koju Mađari smatraju sigurnom i efikasnom, bez obzira na njeno ime“, zapadna Evropa „zadržala je superiorni stav iz kolonijalnih vremena“ i njene države „žele da dokažu da mogu same da reše problem.

Ali kada se kriza završi, videće da je oko 70 procenata sveta koristilo istočne vakcine, a najviše 30 procenata je vakcinisano zapadnim“, rekao je Orban.

Orban je dodao i da je 81 odsto registrovanih Mađara starijih od 65 godina vakcinisano.

„Veliki je petak, dan tišine, ali nedelja će doneti vaskrsenje … čak i usred naših nevolja trebalo bi da verujemo da će doći do vaskrsenja … biće mađarskog vaskrsenja. Idemo ka slobodi“, poručio je mađarski premijer.

(Tanjug)

