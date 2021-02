Orban: Nadam se da ću se vakcinisati Sinofarmovom vakcinom

BUDIMPEŠTA – Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas, govoreći na državnom radiju, da se nada da će se početkom sledeće nedelje vakcinisati injekcijom koju je razvio kineski Sinofarm.

Orban je takođe rekao da će svih 2,5 do 2,6 miliona Mađara koji su se do sada registrovali za vakcinaciju protiv KOVID-19 dobiti barem jednu dozu do Uskrsa, početkom aprila, prenosi Rojters.

Premijer je najavio da će Mađarska možda morati da pooštri mere zaključavanja, jer se očekuje da će stopa zaraze korona virusom „drastično“ porasti u naredne dve sedmice, pošto je dnevni broj novih infekcija skočio na 4.668, najviši ove godine.

Orban je dodao da putovanja izvan Evrope, uključujući poslovna, moraju biti radikalno ograničena.

Mađarska je u sredu postala prva zemlja Evropske unije u kojoj je počela vakcinacija kineskom vakcinom Sinofarm protiv korona virusa, pošto je već počela vakcinaciju ruskom vakcinom Sputnjik V.

Te dve kacine nisu odobrene u EU.

Mađarska je u januaru objavila da je postigla dogovor o nabavci pet miliona doza vakcine Sinofarm, a prvih 550.000 doza stiglo je u Budimpeštu prošle sedmice.

(Tanjug)

