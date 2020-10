Orban:Prva isporuka vakcina do kraja decembra

BUDIMPEŠTA – Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da će prva isporuka vakcina protiv korona virusa stići u Mađarsku krajem decembra ili početkom januara.

On je za državni radio rekao da vlada pregovara sa Kinom i Rusijom o vakcinama, što bi omogućilo da Mađarska ima pristup do dve ili tri vakcine do proleća, prenosi Rojters.

(Tanjug)

