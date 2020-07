O'Saliven: Snukeraše tretiraju kao laboratorijske pacove

Petostruki svetski šampion u snukeru Roni O’Saliven rekao je da se igrači tretiraju kao „laboratorijski pacovi“, posle odluke nadležnih da se Svetsko prvenstvo igra uz prisustvo publike u jeku pandemije korona virusa.

Turnir počinje u petak, a na Krusibl teatru u Šefildu biće dozvoljen ograničen broj gledalaca, uz posebne mere i pravila. U sali će biti do 300 gledalaca koji će biti rasporedjeni u grupe od po najviše četiri, uz poštovanje distance. Njima neće biti merena temperatura, moraće da nose maske oko sale, ali kada sednu na svoja mesta biće im dozvoljeno da ih skinu.

Britanska vlada je sredinom meseca objavila da je Svetsko prvenstvo u snukeru jedno od tri sportska takmičenja na kojima će se isprobati bezbedan povratak publike, u sklopu popuštanja mera u vezi sa korona virusom, od 1. oktobra.

Snukeraš Entoni Hamilton, koji boluje od astme, rekao je da je prerano pustiti navijače i da je ta odluka smešna.

„Recimo da se jedna osoba razboli i umre jer je bila na Krusiblu, to je onda jedna osoba koja je umrla bez razloga, iz zabave. Neću se osećati prijatno tamo, ne znam kako će se iko tamo osećati dobro“, naveo je on, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

O’Saliven smatra da su igrači pod velikim rizikom.

„Osećaću se pomalo čudno da udjem u sobu u kojoj sedi 10 ljudi koje ne poznajem. To sam radio i nisam se osetio prijatno. Poštujem stav Hamiltona ali i ostalih – oni žele publiku, žele da se stvari vrate u normalu. Mi imamo izbor, ne moramo da igramo. Svi preuzimamo rizik. Mislim da je to rizik koji ne vredi preuzimati. Imam mogućnost da ne igram, ali sam odlučio da igram. Uz prisustvo 5.000 ljudi, to možete gledati kao prihod koji možete da izgubite, ali sa 200 navijača, zaista?“, naveo je on.

„Možda će testirati publiku u nekom trenutku, a čuo sam da se priča da tretiraju turnir kao da smo laboratorijski pacovi – morate početi negde, pa počnite od snukeraša. Manje osiguranje ćete platiti za Entonija Hamiltona nego za Luisa Hamiltona. Mislim da se ovo ne shvata dovoljno ozbiljno“, dodao je jedan od najboljih snukeraša svih vremena.

Titulu u Šefildu braniće Džad Tramp, koji u prvom kolu igra protiv Toma Forda, dok će O’Salivenov protivnik biti igrač sa Tajlanda Tepčaja Un-Nuh.

(Beta)

