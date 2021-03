O'Saliven želi kovid pasoše za publiku na Svetskom prvenstvu

Šestostruki svetski šampion u snukeru Roni O’Saliven rekao je da se nada da će svi koji budu prisustvovali mečevima Svetskog prvenstva u Šefildu biti vakcinisani, posle zastrašujućeg iskustva sa korona virusom koje je imala njegova majka.

„Mojoj majci je bilo zaista loše. U pojedinim trenucima sam pomislio da se možda neće izvući. Ona je uspela, ali bilo je prilično zastrašujuće gledati to. Pomisliš kako je neverovatno šta kovid može da uradi“, rekao je O’Saliven, preneo je Eurosport.

O’Saliven će braniti titulu na Svetskom prvenstvu, koje se od 17. aprila do 3. maja održava u Šefildu. Taj turnir je u sklopu pilot projekta britanskih vlasti o povratku navijača na sportska takmičenja u sred pandemije korona virusa.

Ograničenom broju navijača bilo je dozvoljeno da gledaju mečeve prvog dana i poslednjeg vikenda prošlogodišnjeg Svetskog prvenstva, kada je O’Saliven u finalu pobedio Kajrena Vilsona sa 18:8 i osvojio šestu titulu svetskog prvaka.

„Bilo bi lepo imati publiku. Nadam se da će svi biti vakcinisani. Možda da imaju kovid pasoše. Pretpostavljam da bi to mogao da bude deo novih kriterijuma ako želite da idete na bilo koju manifestaciju u zatvorenom. Imali smo godinu dana da razumemo kakva je ovo bolest i svi znaju, bez obzira ko si, da ne želiš da se staviš u opasnu poziciju“, rekao je O’Saliven, preneo je San.

On je ocenio da bi bilo mnogo razumnije i mudrije da se ljudima dozvoli pristup sali, ako imaju manje šanse da prenose smrtonosnu bolest.

„Želimo da mislimo da bi to verovatno bio standard prilikom donošenja odluke. Sada o tome znamo mnogo više. Svi znamo ljude koji su imali korona virus. Sada više znam o tome, znamo da to nije grip. Ako zahvati pluća, onda ste u nevolji. Siguran sam da svi koji su uključeni u snuker i sport, da ne žele da nikoga dovedu u rizik, ako cene nečiji život“, dodao je on.

Posle prošlogodišnjeg Svetskog prvenstva svi ostali turniri igrani su bez publike u Milton Kinsu u skladu sa strogim pravilima u cilju sprečavanja širenja korona virusa.

U Krusibl teatru u Šefildu može da prisustvuje 980 ljudi. Konačnu odluku o broju prisutnih u sali doneće lokalne vlasti i organizatori turnira.

(Beta)

